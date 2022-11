Boris 4: Valerio Apnea parla del peculiare ruolo ricoperto per omaggiare lo scomparso Mattia Torre

Dopo la sua fine e anni di assenza dai palinsesti, la piattaforma di streaming Disney+ ha annunciato l’arrivo della quarta stagione di Boris, e il 26 ottobre la nuova stagione è arrivata entusiasmando i fan.

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris è tornato per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani, questa volta prendendo di mira proprio il mondo delle piattaforme di streaming.

In uno speciale recentemente uscito, un membro del cast in particolare ha elogiato lo sceneggiatore Mattia Torre, venuto tristemente a mancare il 2019. Valerio Apnea, che nella nuova stagione da vita ad un ruolo piuttosto peculiare, ha parlato con i colleghi di ScreenWorld riguardo proprio la particolarità della messa in scena del personaggio.

Ovviamente SPOILER se non avete terminato la nuova stagione di Boris

Nello speciale, rispondendo alle domande della redazione sul loro canale Twitch, Apnea ha rivelato:

“L’idea che riguarda lo sceneggiatore che interpreto è del produttore Lorenzo Mieli che disse a a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo: ‘se si farà Boris 4 dovà accadere questa cosa qua’. Andrea, quando è venuto a sapere dello sviluppo del suo personaggio, ha detto al produttore: ‘Quest’idea da sola vale la quarta stagione’. Questa stagione per me è stato l’ennesimo regalo ricevuto da Mattia.”

A quanto pare, stando alle parole di Carlo De Ruggeri nell’intervista di ScreenWorld, il ricordo dello sceneggiatore scomparso sul set ha preso vita come:

“[…] una leggera malinconia che qualcuno ha colto anche nella serie. Non sappiamo se lui l’avrebbe fatta così ma sarebbe stato contento del successo che sta avendo”, successivamente Andrea Sartoretti ha aggiunto: “Il tributo a Mattia lo facciamo tutti i giorni, mi mancherà per tutta la vita.”

Ma per andare più nello specifico, qui arriva la parte spoiler, l’omaggio è stato messo in scena alla fine della prima puntata della nuova stagione, in cui Apnea interpreta proprio uno degli sceneggiatori di Boris, morto, che compare agli altri due come presenza. La prima volta che vediamo questa apparizione/tributo lo sentiamo rispondere agli altri due sceneggiatori alla domanda: “Collega, ma com’è l’inferno?”, al che lui replica dicendo: “Ma guarda, non è male, è pieno di quarte stagioni”.

Qui sotto potete vedere la live dove è stata fatta l’intervista:

