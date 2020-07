Boris: Luca Vendruscolo afferma che stanno seriamente lavorando per una quarta stagione

Luca Vendruscolo afferma che stanno seriamente lavorando per una quarta stagione di Boris, ora che la serie sta vivendo una nuova ondata di successo.

Da pochi mesi è disponibile nuovamente Boris sulla piattaforma Netflix. Per chi non lo sapesse, Boris è una serie italiana del 2007 che riscosse un grandissimo successo all’epoca per la sua comicità e le tematiche trattate. Da quando è tornata su Netflix è tornata ad esser di moda, a causa soprattutto di un’ondata di post sui vari social caratterizzati da alcune delle citazioni più celebri della serie che ha portato gli ignoranti in materia a recuperarla e rimanere al passo con la moda corrente.

Con questa seconda grande ondata di successo vissuta dalla serie sono mesi che ci si chiede se vedremo mai una quarta stagione, che potrebbe divenire seriamente realtà se Netflix ci si mettesse di mezzo.

Oggi, aldilà di tutto, sembra che ci sia stata una prima mezza conferma della sua realizzazione tanto agognata.

A darci questo barlume di speranza è Luca Vendruscolo, co-sceneggiatore e creatore della serie insieme a Giacomo Ciarrapico e il compianto Mattia Torre. La dichiarazione è avvenuta durante la presentazione del suo film Piovono Mucche del 2002 proiettato durante un evento della rassegna Il cinema in piazza organizzata dal Cinema America nella città di Roma.

Alla domanda ‘Come rispondereste ad un nuovo Boris?’ Vendruscolo ha affermato:

Abbiamo deciso di provarci molto seriamente […] In ogni caso sarà una cosa fatta in ricordo di Mattia Torre. Il principale ostacolo a fare qualunque incarnazione di Boris è che il tavolo manca di una gamba molto, molto importante. Se riusciremo a fare qualcosa per cui Mattia, da lassù, non ci sputerebbe in faccia, allora lo realizzeremo… Spero.

Chiaramente tutti coloro che furono coinvolti nella serie vogliono tornare, ma quello che effettivamente conta è la sceneggiatura che ci sarà alla base. Il tutto si reggeva proprio sul “triumvirato” Torre-Vendruscolo-Ciarrapico e dato che uno di loro non c’è più, beh, chiaramente la situazione è ben diversa. Questo è l’unico dubbio che può frapporsi tra la quarta stagione di Boris e la sua realizzazione.

Fonte: Multiplayer

Boris è una serie FOX del 2007, creata da Luca Manzi e scritta da Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico.

Nel cast Alessandro Tiberi (Alessando), Francesco Pannofino (René Ferretti), Caterina Guzzanti (Arianna Dell’Arti), Carolina Crescentini (Corinna Negri), Peitro Sermonti (Stanis La Rochelle), Paolo Calabresi (Augusto Biascica), Ninni Bruschetta (Duccio Patanè), Valerio Arpea (Sceneggiatore 1), Massimo De Lorenzo (Sceneggiatore 2), Andrea Sartoretti (Sceneggiatore 3) e Antonio Catania (Diego Lopez).

Mi piace: Mi piace Caricamento...