BossLogic re-immagina poster di serie famose al tempo del Coronavirus

Quando si parla di fan-art non si può non pensare al più celebre artista del web che spesso e volentieri crea fantastici artwork per i fanta-casting, BossLogic, e ovviamente anche Datrini, poi la preferenza sta al nostro gusto personale.

In questi tempi in cui le notizie riguardo al cinema si sono ridotte sensibilmente per via dell’auto-isolamento in cui siamo stati tutti portati a inserirci per via della pandemia del Coronavirus, sono inevitabilmente diminuite anche le informazioni con cui realizzare fan-art, ma il lavoro di questi artisti non si è interrotto, e volendo prendere la quarantena con filosofia – unico modo sano di farlo per non impazzire – il nostro BossLogic ha realizzato una serie di poster tratti da erie tv che ritraggono il concetto di distanza sociale e la scelta di non uscire dalle proprie abitazioni.

Tra questi vediamo Stranger Things, Modern Family, The Mandalorian e sorprendentemente The Walking Dead.

Potete vederli tutti qui sotto:

