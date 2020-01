Bounty Law: Quentin Tarantino ha già scritto cinque episodi da mezz’ora per la serie

Quentin Tarantino ha detto che sta lavorando allo sviluppo di una serie basata sullo show western Bounty Law che ha creato per C’era una volta a Hollywood.

Il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio ha interpretato un personaggio di nome Jake Cahill nella serie. La storia lo segue mentre si fa strada sopravvivendo nel Vecchio West in cerca di taglie.

Bene, Quentin Tarantino ha confermato di aver scritto cinque episodi di mezz’ora della serie Bounty Law e che li dirigerà tutti e cinque. Quindi, anche se non girerà un nuovo film per un po’, almeno lo vedremo alla direzione di una serie su Bounty Law che non ho dubbi sarà fantastica.

Tarantino ha continuato a spiegare di cosa parlerà la serie, dicendo:

“Ha avuto un’introduzione in C’era una volta a Hollywood, ma non lo considero davvero parte di quel film, anche se lo è. Non si tratta di Rick Dalton nel ruolo di Jake Cahill. Riguarda Jake Cahill. Da dove proveniva tutto questo, ho finito per guardare “Wanted, Dead or Alive”, “The Rifleman” e “Tales of Wells Fargo”, questi spettacoli di mezz’ora per entrare nella mentalità di Bounty Law, il tipo di spettacolo in cui Rick era presente. Mi erano piaciuti prima, ma mi sono davvero innamorato di loro adesso. Il concept è raccontare una storia drammatica in mezz’ora. Guardi e pensi, wow, c’è un sacco di storia in corso in quei 22 minuti. L’ho pensato e mi chiedo se posso farlo.”