Brad Winderbaum parla dello stile d’animazione di Marvel’s What If…? e dell’ispirazione a JC Leyendecker

Marvel’s What If…? ha uno stile d’animazione molto distinto e il produttore esecutivo ha appena rivelato la sua genesi.

Brad Winderbaum ha parlato al D23 di tutto il divertimento che ha avuto con lo spettacolo Disney +, che ha definito una “lettera d’amore al MCU”. Oltre a questo fatto molto reale, è anche un omaggio a un interessante angolo della storia dell’arte americana.

JC Leyendecker potrà non essere un nome comune sentito al di fuori degli addetti stampa, ma ha avuto una grande impronta nella storia degli USA. L’illustratore era famoso soprattutto per aver disegnato le copertine del Saturday Evening Post. Una volta che si affianca il suo lavoro ad alcuni dei fotogrammi di What If, si può notare che l’influenza è inconfondibile. Lo stile pittorico di Leyendecker cattura una sorta di spirito pubblicitario senza tempo degli anni ’20.

Dai un’occhiata qui sotto all’esempio che Winderbaum ha mostrato e facciamo un parallelo con le animazioni viste nel primo episodio di What If…?

“Sia Bryan che Ryan stavano orbitando allo stile di JC Leyendecker, che era un illustratore americano di circa 100 anni fa”, ha detto Winderbaum a D23. “È uno stile molto difficile da raggiungere. È molto pittorico. La luce si diffonde in un modo davvero unico. Abbiamo lavorato con quello stile, creando anche la nostra tecnica, perché richiede una tecnica 3D per ottenere quell’aspetto 2D. [Esso] ha influenze provenienti da JC Leyendecker, ma è molto Ryan Meinerding. Con l’incredibile lavoro del nostro scenografo, viene creata un’atmosfera fotografica molto ricca in un mondo 2D simile a un fumetto.”

Il produttore esecutivo ha anche parlato anche della libertà offerta dall’animazione.

“Voglio dire, sei completamente senza limiti, cosa che è sia motivo d’eccitazione che la cosa più scoraggiante, perché poi devi creare le tue regole”, ha continuato. “Ma voglio dire, è il bello di giocare con la creatività e l’interpretazione più pura dell’immaginazione delle persone. C’è un elemento di caos in tutte le cose. C’è un elemento di caos nell’animazione. Certamente un fattore importante nell’azione dal vivo. Il cinema è caos. E come quando le cose non vanno come previsto, e alla fine ti ritrovi con un set di strumenti completamente diverso da quello che pensavi di avere. Con l’animazione, puoi lavorare con questa tela infinita in cui tutto ciò che desideri può essere raggiunto. E se puoi concepirlo, puoi farlo. Se puoi sognarlo, puoi farlo.”

