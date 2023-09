Bradley Cooper e le urla selvagge: svelati i retroscena della registrazione di I Am Groot

L’attesissima stagione 2 di “I Am Groot” è finalmente sbarcata sulle nostre schermate questa settimana, regalandoci una sorpresa vocale di risonanza internazionale: Bradley Cooper. Ma non si tratta solo di un cameo, è una performance che ha scosso gli animi! La regista del fenomeno Disney+, Kirsten Lepore, ha rivelato a The Hollywood Reporter i retroscena dietro l’eccezionale registrazione vocale di Bradley Cooper per uno degli episodi più esplosivi della serie.

Mentre il mondo è ancora in delirio per questa nuova stagione, Kirsten Lepore ha condiviso i dettagli intensi dietro le quinte, rivelando che Bradley Cooper ha dato il massimo in una sessione di registrazione epica. “Sì, è stata una sessione di registrazione straordinaria,” ha dichiarato Lepore, occhi brillanti di entusiasmo. “È stato incredibile. Gli ci sono voluti solo due secondi per trovare il momento, e poi ci sono state anche molte urla in quell’episodio, quindi mi sono sentita male. Dovevamo passare da zero a 60 urlando, e così ha urlato per un’ora. Era davvero molto sportivo, ma alla fine gli abbiamo spedito del tè per ringraziarlo. Gli ho detto: ‘Mi sento così male. Mi sento come se avessi ucciso la tua voce. Ti ho fatto urlare per un’ora, Bradley Cooper.'”

Bradley Cooper: l’anima di Rocket Racoon e l’amore per Baby Groot

Bradley Cooper è più che un semplice attore, è l’anima stessa di Rocket Racoon, il geniale procione, nei film dei Guardiani della Galassia. Ma la sua connessione con il mondo di “I Am Groot” va ben oltre la cabina di registrazione. La serie, che segue le avventure di Baby Groot nella lontana Galassia, offre uno sguardo intimo sull’infanzia di questo amato personaggio.

Groot, creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, è diventato un’icona grazie al contributo vocale di Vin Diesel. Tuttavia, è il rapporto di amicizia unico tra Groot e Rocket Racoon che ha catturato i cuori dei fan di tutto il mondo. Bradley Cooper ha portato in vita con maestria l’irascibile e adorabile procione, creando una chimica straordinaria con il tenero Baby Groot. Questa collaborazione, ora nella stagione 2 di “I Am Groot,” continua a fondere due stelle di Hollywood in un connubio di intrattenimento straordinario.

