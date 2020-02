Brandon Routh parla del suo abbandono dell’arrowverse e del fatto che non è una sua decisione

Brandon Routh sta lasciando Legends of Tomorrow e alcuni fan stanno ancora elaborando.

La star ha dovuto chiarire che questa non è stata la sua decisione su Instagram questa settimana. Un utente di Reddit ha catturato l’interazione tra l’attore e un fan. La decisione di allontanarsi di Routh risuonerebbe per tutto Crisi sulle Terre Infinite. Nel crossover, l’ex Superman avrebbe indossato di nuovo il mantello dell’eroe in stile Kingdom Come. Ma, ancora, dare una notizia è stata difficile.

I produttori esecutivi di Legends, Phil Klemmer, Grianne Godfree e Keto Shimizu, hanno raccontato a Deadline la triste notizia quest’estate. Molti fan sono stati assolutamente sconvolti dal fatto che uno dei membri fondatori della serie di lunga data sarebbe uscito dal Waverider.

“Brandon e Courtney sono stati membri inestimabili della famiglia Legends”, hanno dichiarato i produttori esecutivi della serie Phil Klemmer, Grianne Godfree e Keto Shimizu in una nota a Deadline. “Hanno sempre portato una passione e una collaborazione di livello ai loro personaggi e allo spettacolo – sia dentro che fuori dallo schermo – che ammiriamo profondamente e per i quali siamo eternamente grati.”

Verso la fine dell’anno scorso, Routh ha rilasciato una dichiarazione a Deadline sul suo tempo e la chiusura con Legends. L’attore era triste nel vedere la sua storia sullo schermo volgere al termine, ma continuava a fare il tifo per il cast rimanente.

“Sono così grato di aver avuto l’opportunità di dare vita al grande e umoristico Ray Palmer per i nostri fan negli ultimi 5 anni, ma sfortunatamente, la sua trama è puntata in un’altra direzione”, ha detto Routh. “Sono rattristato nel vedere che il viaggio di Ray finisce per ora, ma auguro ogni bene a tutta la famiglia delle leggende.”

Con Crisi sulle Terre Infinite alle spalle dovrebbe essere chiaro che non dovresti mai dire mai quando si tratta degli spettacoli dell’Arrowverse. I produttori esecutivi di Legends Klemmer, Godfree e Shimizu hanno confermato che la possibilità per Ray e Nora di tornare in futuro è assolutamente valida.

“Certo, quando in passato abbiamo avuto personaggi principali i cui viaggi li hanno portati via dalla Waverider, non si è mai veramente trattato di un addio”, hanno ricordato Klemmer, Godfree e Shimizu. “Adoriamo questi personaggi e speriamo di portare anche loro nelle stagioni future, per vedere come la vita al largo della nave li ha trasformati nel bene e nel male.”

