Brave New World: ecco il trailer della serie ambientato in una futuristica società utopica

La felicità non è mai sembrata così tanto simile ad una minaccia come in Brave New World.

Il trailer della serie di Peacock chiarisce che se non sorridi, c’è qualcosa di molto, molto sbagliato in te, e potresti dover essere eliminato per risolvere il problema.

La storia, pubblicata per la prima volta nel 1932, tratta di in una futuristica società utopica “che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa“, secondo la sinossi ufficiale. Alden Ehrenreich interpreta John the Savage, un estraneo sovversivo che minaccia di interrompere la stabilità della società perfetta di New London.

Il cast della serie include anche Harry Lloyd (Game of Thrones), Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Kylie Bunbury (Pitch), Demi Moore (A Few Good Men), Joseph Morgan (The Originals) e Hannah John-Kamen (Killjoys).

Brave New World sarà disponibile in streaming il giorno del lancio di Peacock, mercoledì 15 luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

