Brawn; The One Pound Formula 1 Team: annunciata la docuserie originale con Keanu Reeves

Disney+ ha annunciato Brawn; The One Pound Formula 1 Team, una nuovissima docuserie in quattro parti con Keanu Reeves (John Wick, The Matrix Resurrections) che racconta la straordinaria storia del team britannico di Formula 1 costato appena una sterlina.

Con il contributo del pilota britannico di F1 Jenson Button e di Ross Brawn, che ha portato la squadra alla vittoria, questa serie originale debutterà su Disney+ nei paesi EMEA e APAC.

Nel 2009, nel campionato di corse più costoso e tecnologicamente avanzato del pianeta, è accaduto l’impossibile. Un team indipendente, con personale ridotto e scarsi finanziamenti, ha vinto il Campionato del Mondo. La serie racconta la straordinaria storia di come la Brawn GP abbia compiuto un miracolo sportivo che ha segnato la F1.

Chi era in pista, nei box e nei consigli di amministrazione racconta la propria emozionante versione di un anno miracoloso. La nuova serie offre un accesso esclusivo agli archivi della F1, molti dei quali inediti, di un anno che lo sport mondiale non dimenticherà mai.

Keanu Reeves, che conduce le interviste ed è anche il narratore della serie nella versione originale, ha dichiarato: “Sono onorato di far parte del racconto dell’incredibile storia della Brawn GP e della loro straordinaria stagione durante il campionato di F1 del 2009, insieme a chi l’ha vissuta, in questa docuserie in quattro parti. È stato fantastico avere il supporto di Disney+ e produrre in collaborazione con North One per dare vita a questa storia”.

Neil Duncanson, CEO di North One, ha dichiarato: “È una favola sportiva incredibile, mai raccontata, e come ogni storia epica, trova il suo posto ideale nell’universo Disney. È grande, cinematografica, sbalorditiva, e come se non bastasse è anche scritta da una vera e propria superstar di Hollywood, nonché appassionato di F1”.

Sean Doyle, Director of Unscripted Content for Disney+ EMEA, ha aggiunto: “Brawn; The One Pound Formula 1 Team racconta un momento incredibile della storia sportiva britannica ed è esattamente il tipo di storia che stavamo cercando. Raccontata dai personaggi chiave che erano presenti e avvalendosi di materiali mai visti prima, rivivremo questa incredibile sfida contro le probabilità. La presenza del brillante Keanu Reeves, sia davanti che dietro la macchina da presa, rende questa docuserie davvero eccezionale e dimostra il calibro della storia e dei talenti con cui voglio collaborare”.

La serie è sviluppata e prodotta dallo showrunner Simon Hammerson e diretta da Daryl Goodrich, vincitore del premio 2022 Broadcast per il miglior documentario sportivo. Gli executive producer sono Keanu Reeves, Sean Doyle e Neil Duncanson.

Brawn; The One Pound Formula 1 Team sarà prodotta da North One di All3Media.

Nella sola area EMEA, il team International Content and Operations di Disney ha in programma la realizzazione di 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a lavorare con creatori eccezionali e produttori di alto livello come parte dell’impegno dell’azienda a individuare, sviluppare e creare contenuti originali di alta qualità in tutto il mondo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...