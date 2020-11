BREAKING NEWS: Johnny Depp licenziato! Non sarà più Grindelwald in Animali Fantastici 3

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una notizia che i fan di Animali Fantastici e Johnny Depp speravano non arrivasse mai. Gellert Grindelwald non avrà più il volto dell’attore originario del Kentucky, il licenziamento è arrivato dopo l’esito della causa per diffamazione intentata da Depp al tabloid The Sun dove l’attore ne è uscito sconfitto.

Queste le dichiarazioni di Depp postate sul suo profilo instragram ufficiale: Alla luce dei recenti avvenimenti, vorrei rilasciare la seguente dichiarazione. Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti per il loro sostegno e la lealtà. Sono commosso e toccato dai vostri tanti messaggi d’amore e di preoccupazione, particolarmente quelli arrivati negli ultimi giorni. Secondo, vorrei farvi sapere che mi è stato chiesto dalla Warner Bros. di rinunciare al mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e ho rispettato e concordato con questa decisione.

Come ben sappiamo, la produzione di Animali Fantastici 3 non sta andando nel migliore dei modi, con le riprese che sono state interrotte numerose volte a causa della pandemia di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il mondo da numerosi mesi e adesso, con un personaggio importante come Grindelwald senza ormai un volto, il film potrebbe rallentare ulteriormente le cose.

La data di uscita per il terzo capitolo di Animali Fantastici è attualmente fissata per il 12 novembre 2021, tre anni dopo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e cinque dopo Animali fantastici e dove trovarli. Questa è la sinossi di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald: Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola il proprio ex studente Newt Scamander, ignaro dei reali pericoli che lo attendono in un mondo della magia sempre più diviso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...