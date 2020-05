Brec Bassinger vorrebbe un crossover con Supergirl ma anche far parte di un evento

L’attrice Brec Bassinger sa già con chi vuole avere il primo crossover tra Stargirl all’interno dell’universo DCTV, ed è Supergirl.

Creato da Geoff Johns e Lee Moder, il personaggio di Courtney Whitmore ha fatto il suo debutto a fumetti nelle serie Stars e STRIPE della DC Comics, che ha funzionato per 15 numeri tra il 1999 e il 2000. Originariamente conosciuta come la seconda iterazione di Star-Spangled Kid, alla fine cambiò il suo moniker in Stargirl dopo essere entrata in possesso della Staffa Cosmica.

Oltre ad essere adattata per l’animazione, il personaggio in precedenza ha fatto piccole apparizioni live-action in Smallville e Legends of Tomorrow. Debuttando sul servizio di streaming DC Universe e, successivamente, su The CW, la nuova iterazione sarà la versione definitiva – con Johns (che ha basato il personaggio sulla sua defunta sorella) a sovrintendere alla produzione.

Parlando con TV Guide, la co-star Luke Wilson ha rivelato che Bassinger sta già guardando al futuro. Dopo che Bassinger ed Amy Smart, madre di Stargirl nella serie, hanno elogiato la piacevole ed eccitante sorpresa di far parte della famiglia e dela fan-base dell’Arrowverse, i discorsi sono andati velocemente verso le possibilità di un futuro crossover.

“Qualcuno ha chiesto ‘le trame comincieranno in un momento a connettersi ad altri spettacoli?”, e Brec ha risposto che le sarebbe piaciuto fare qualcosa con Supergirl”, ha detto Wilson. Bassinger ha poi risposto al suo ragionamento: “Ho detto Supergirl perché penso che Supergirl e Stargirl, come anche solo i loro nomi, in generale, si prestino a una collaborazione e potrebbero aver bisogno di lavorare insieme”.

Lo stesso Wilson, tuttavia, ha condiviso che pensava che fare squadra con The Flash “sarebbe stato bello”, una volta che la prima stagione sarà finita. Smart, nel frattempo, ha ammesso di non avere ancora abbastanza familiarità con l’universo condiviso in continua espansione per offrire una sua idea. Bassinger ha quindi concordato con l’idea che potevano semplicemente fare un bel crossover fra tutti, alludendo a grandi eventi come Crisi sulle Terre Infinite, che ha avuto luogo all’inizio di quest’anno. Stargirl (e la sua squadra nascente) hanno effettivamente fatto un cameo sul suddetto crossover, stabilendoli come residenti di Earth-2, quindi tutto è possible.

