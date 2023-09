Brendan Fraser indimenticabile in Batgirl, ma il film è cancellato! Ecco perchè!

Nel mondo del cinema, ci sono storie che si scrivono e altre che si cancellano. Ma il nome di Brendan Fraser resterà indelebile nella leggenda di Batgirl. È noto che il progetto cinematografico con Leslie Grace nel ruolo principale, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è stato travolto da un fato avverso nell’agosto 2022, poco prima di vedere la luce.

Una decisione senza precedenti che ha portato la Warner Bros. a subire perdite milionarie, ben oltre i generosi 70/100 milioni di dollari investiti nella produzione. Ora, dopo oltre un anno di silenzio, i registi sono tornati a svelare i segreti dietro le quinte e ad elogiare con entusiasmo la straordinaria performance di Brendan Fraser, il cui talento ha dato vita al personaggio di Firefly.

Brendan Fraser illumina Gotham: il tributo dei registi di Batgirl

Adil El Arbi e Bilall Fallah, i maestri dietro le quinte di Batgirl, non hanno dubbi: il destino di questo film era incerto, ma il suo potenziale era indiscutibile. Hanno rivelato che il progetto aveva a disposizione risorse limitate, una variabile che potrebbe influenzare il destino di qualsiasi pellicola. Tuttavia, è proprio questo budget contenuto che potrebbe aver contribuito in modo sorprendente al successo del film. Questa produzione, intrisa del fascino della Bat-famiglia, di Batgirl e di Gotham City, è stata ulteriormente impreziosita dalle eccezionali interpretazioni di Michael Keaton e, in particolare, di Brendan Fraser. Quest’ultimo ha ricevuto l’approvazione incondizionata dei registi, i quali non hanno esitato a paragonare la sua performance a un capolavoro degno di un Oscar.

Mentre il destino del film rimane incerto, Brendan Fraser ha condiviso la sua profonda tristezza per la cancellazione. Ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni di simili decisioni sul rapporto tra registi e case di produzione. Fraser non ha lesinato lodi nei confronti di Leslie Grace, definendola “fantastica” e “azzeccata” per il ruolo di Batgirl. Ha inoltre evidenziato l’approccio realistico e avvincente alla produzione, caratterizzato dall’uso limitato degli effetti digitali e dalla realizzazione di scene d’azione mozzafiato. Un budget generoso, ma utilizzato con parsimonia, ha permesso di concentrarsi sull’essenza del progetto, regalando agli spettatori un’esperienza autentica e indimenticabile.

La terribile storia di Brandan Fraser e il ritorno sulle scene

Philip Berk, questo è il nome dell’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile sulla carriera di Brendan Fraser. Berk, l’ex Presidente della Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione dietro i prestigiosi Golden Globes, è stato allontanato nel 2021. È lo stesso anno in cui Fraser ha scintillato per la sua assenza ai Golden Globes, nonostante fosse stato candidato.

La vicenda risale al 2003, quando tutto si svolse presso il lussuoso Beverly Hills Hotel. È lì che Berk si macchiò dell’indecorosa molestia sessuale nei confronti di Brendan Fraser. Questo traumatico episodio ebbe un impatto così devastante sull’attore che, negli anni successivi, sembrò quasi ritirarsi dalle scene.

Nei giorni che seguirono, Fraser intraprese azioni decisive attraverso i suoi rappresentanti. Chiese una scusa formale da parte di Berk per l’orrore che aveva subito. Ma la risposta che ricevette fu solo una scusa generica, priva di qualsiasi ammissione di colpa. Le indagini interne che furono condotte non portarono a nessuna conclusione significativa. In seguito, Berk avrebbe affrontato la questione nel suo controverso libro autobiografico intitolato “With Signs and Wonders“.