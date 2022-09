Brendan Fraser si commuove durante i 6 minuti di standing ovation per The Whale a Venezia

In quel di Venezia si sta tenendo, come ogni anno, il Festival del cinema, e fra i tanti film presentati c’è stato uno particolarmente atteso, The Whale, la nuova opera di Darren Aronofsky con Brendan Fraser e Sadie Sink

Fra le notizie reperibili online, sappiamo che la pellicola di Aronofsky è stata accolta molto positivamente, ma soprattutto si è tenuta una lunga standing ovation di ben 6 minuti al termine della proiezione. La questione ha fatto parlare di se perché durante questa calorosa accoglienza, l’attore Brendan Fraser è stato visto commuoversi. Questa pellicola segna il ritorno dell’attore al grande cinema, dopo anni in cui, a seguito di un declino professionale dopo gli anni ’90 e inizio degli anni 2000, a seguito di molestie ricevute.

Qua sotto potete vedere alcuni video che ritraggono proprio questo momento, uno condiviso da Dwayne Johnson in persona:

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Fraser ha avuto ruoli da protagonista in George of the Jungle (1997) e The Mummy (1999). Ha continuato a recitare nei sequel The Mummy Returns (2001) e The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008).

I film della mummia hanno avuto un grande impatto fisico su di lui e ha fatto più interventi chirurgici a causa del lavoro acrobatico che ha svolto per il franchise. Ha subito una laminectomia (una procedura per rimuovere le vertebre dalla colonna vertebrale), una sostituzione parziale del ginocchio e una riparazione delle corde vocali, ha detto a GQ nel 2018.

Fraser ha anche detto di essersi chiesto se fosse stato inserito nella lista nera dalla Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione che ospita i Golden Globes, dopo aver affermato che un ex HFPA lo aveva molestato nel 2003.

Mentre il video della standing ovation è circolato, Fraser ha ricevuto un’ondata di sostegno online.

“Amico, mi rende così felice vedere questa bellissima ovazione per Brendan”, ha twittato Dwayne Johnson. “Mi ha supportato nell’entrare nel suo franchise de La Mummia per il mio primo ruolo in assoluto, che ha dato il via alla mia carriera a Hollywood.”

Qui sotto il post di Dwayne Johnson:

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale 👏🏾 https://t.co/SNBLPHHmEZ — Dwayne Johnson (@TheRock) September 4, 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...