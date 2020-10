Bride: Scarlett Johansson sarà la sposa di Frankenstein nel riadattamento

Sebastián Lelio, il vincitore dell’Oscar dietro a A Fantastic Woman e Gloria, dirigerà il riadattamento del classico personaggio della Sposa di Frankenstein. Scarlett Johansson è destinata a recitare nel film, Bride per Apple e A24.

La sinossi di Bride recita: “una donna creata per essere una moglie ideale – la singolare ossessione di un brillante imprenditore – rifiuta il suo creatore ed è costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, affrontando un mondo che la vede come un mostro. È in fuga che trova la sua vera identità, il suo sorprendente potere e la forza di rifarsi come una sua creazione”.

Sebastián Lelio dirigerà il thriller di fantascienza. Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, che ha scritto Wolfman, con protagonista Ryan Gosling, scriveranno la sceneggiatura con Lelio.

Johansson e Jonathan Lia produrranno attraverso il loro banner These Pictures. Keenan Flynn co-produrrà.

“È un po’ che è atteso questo film, Bride, e ora uscirà dall’ombra della controparte maschile per stare da solo”, ha detto Johansson. “Lavorando al fianco di Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum, Sebastian ed io siamo estremamente entusiasti di emancipare questa classica antieroina e rianimare la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo oggi.”

Bride è l’ultimo team-up per il gigante della tecnologia e lo studio indipendente. Apple e A24 hanno pubblicato il doc Boys State e sono dietro a On the Rocks di Sofia Coppola, con Bill Murray e Rashida Jones, così come l’adattamento del romanzo di YA The Sky is Everywhere.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...