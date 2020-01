Bright 2: David Ayer conferma il film Netflix come ancora in sviluppo

Mentre parlava Television Critics Association panel per il nuovo dramma Fox, Vice, David Ayer ha avuto modo di donare alcuni aggiornamenti su alcuni dei suoi progetti, come Gotham City Sirens, e rivelare che è stato lui a scegliere di non dirigere The Suicide Squad, soft-reboot di Suicide Squad diretto e scritto da James Gunn, ma sopratutto ha potuto donare alcuni aggiornamenti circa un film molto atteso da tanti, il sequel del film urban fantasy di Netflix, Bright.

Bright del 2017 è stata una delle prime opere di Netflix nel campo dei film originali. Il film con gli incredibili effetti visivi e Will Smith nel cast è costato 90 milioni di dollari è stato anche criticato per aver esposto le narrazioni mal sviluppate di Netflix su grande scala. Tuttavia, Netflix ha annunciato un sequel prima ancora che Bright fosse presentato in anteprima e Ayer afferma che è ancora in lavorazione.

“Ancora in fase di sviluppo”, ha detto Ayer. “Ci stiamo lavorando, quindi speriamo di riuscire a montarlo presto.”

Smith ha interpretato un poliziotto umano in coppia con un orco (Joel Edgerton) in una moderna Los Angeles piena di creature fantastiche. Ayer ha detto che il sequel trarrebbe vantaggio dalla costruzione del mondo stabilita ma non esplorata completamente nel primo film.

“È una grande opportunità per tutti noi esplorare di più il mondo”, ha detto Ayer. “Penso che la gente abbia avuto l’impressione che ci fossero molte cose da esplorare. La gente diceva: ‘Raccontaci del drago. Parlaci di questo, della storia’. Quindi è un mondo molto ricco e penso che lo analizzeremo ancora un po’.”

