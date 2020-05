Bright 2: Louis Leterrier in trattativa per la regia

Il regista de L’incredibile Hulk, Louis Leterrier Hulk, pare sia in trattativa per dirigere il sequel di Bright per Netflix con Will Smith.

Diretto da David Ayer, il primo film ha debuttato su Netflix nel 2018 e ha conquistato il record di 60 milioni di spettatori. Da allora, Netflix ha messo in sviluppo un seguito del film, ma con David Ayer ora focalizzato su Dirty Dozen per Warner Bros. il servizio di streaming sta negoziando con Louis Leterrier per la sedia da regista.

Il sequel di Bright dovrebbe vedere il ritorno di Will Smith e Joel Edgerton nei loro rispettivi ruoli del poliziotto umano Daryl Ward e poliziotto Nick Jakoby, l’orco. La sceneggiatura del sequel è stata scritta da David Ayer ed Evan Spiliotopoulos con una riscrittura di TS Nowlin.

Oltre al suo lavoro ne L’incredibile Hulk, Louis Leterrier è noto per la regia di film come il remake di Clash of the Titans e Now You See Me. Più di recente, Louis Leterrier ha diretto ogni episodio di The Dark Crystal: Age of Resistance di Netflix.

