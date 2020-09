Brooklyn Nine-Nine 8: Andre Braugher su come cambierà la serie dopo le proteste del Black Lives Matter

Brooklyn Nine-Nine metterà in scena in una puntata una narrazione che caratterizzerà la brutalità della polizia nella stagione 8.

Dopo aver riferito di aver cancellato almeno quattro episodi della sua prossima stagione alla luce delle proteste a livello nazionale del Black Lives Matter sulla brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale che sono state innescate dall’uccisione di George Floyd a maggio, la commedia poliziesca della NBC sta facendo uno sforzo per affrontare i modi in cui il mondo è cambiato da quando è andato in onda il finale della settima stagione.

In un nuovo articolo di Variety con Andre Braugher, il co-creatore della serie, Dan Goor, ha confermato che gli scrittori dello show stanno creando una trama sulla brutalità della polizia che stanno cercando di rendere al meglio. Non è ancora chiaro come si svolgerà la storia, ma Goor ha detto: “Vogliamo assicurarci di farlo bene“. Braugher ha convenuto che era importante per lo spettacolo affrontare l’argomento.

“Brooklyn Nine-Nine deve impegnarsi, come commedia, a raccontare una storia su come accadono queste cose e di come è possibile affrontarle”, ha detto. “Non ho risposte facili, né ho una finestra sulla mente del personale che scrive la trama.”

Lo spettacolo in precedenza ha affrontato temi scottanti come il razzismo della polizia nell’episodio della quarta stagione “Moo Moo”, in cui Terry viene fermato e quasi arrestato fuori casa da un poliziotto bianco. Nell’episodio, il personaggio di Braugher, il capitano Ray Holt, incoraggia Terry a non presentare rapporto, e questo ha fatto chiedere a Braugher come risponderebbe Holt alla trama che stanno preparando per l’ottava stagione.

“Potrebbe significare che Holt è un convinto difensore del NYPD, o che cerca di dare alle fiammo l’intera faccenda”, ha detto. “Sono ansioso di vedere cosa tratterà, e non ho idea di come sarà la stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine, perché tutto è cambiato. Potrebbe essere una stagione davvero rivoluzionaria di cui saremo tutti molto, molto orgogliosi, o finiremo con la faccia a terra. Ma penso che la serie abbia uno staff, un cast e una troupe che sono disposti a prendersi cura della stessa, e a dare il meglio. Penso che abbiamo una dannatamente buona possibilità di raccontare il tipo di storie che finora sono state viste solo in spettacoli più grintosi.”

La NBC non ha ancora rivelato una data per la premiere della stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine, ma dovrebbe andare in onda giovedì sera questo autunno.

