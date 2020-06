Brooklyn Nine-Nine 8: Terry Crews rivela che gli script sono stati demoliti in linea con le proteste del BLM

I disordini sociali delle ultime settimane hanno portato alla cancellazione di spettacoli come Cops e Live PD. Mentre la NBC non ha cancellato nessuno show come Law & Order: SVU o Brooklyn Nine-Nine i creatori degli show stanno facendo il possibile per riorganizzare le proprietà in modo da non glorificare la brutalità della polizia.

Nel caso di Brooklyn Nine-Nine, la stanza degli sceneggiatori della commedia si è impegnata a ricominciare da capo lo sviluppo della sua prossima ottava stagione.

Secondo Terry Crews, star della serie, qualunque episodio sia stato fatto durante la stagione è stato gettato nella spazzatura in modo che la squadra potesse ricominciare da capo e discutere accuratamente la situazione, sia nella stanza degli sceneggiatori che in onda.

“Abbiamo avuto molti discorsi cupi al riguardo, conversazioni profonde e speriamo che per questo faremo qualcosa che sarà davvero rivoluzionario quest’anno”, ha detto Crews ad Access Hollywood. “Abbiamo un’opportunità e contiamo di usarla nel miglior modo possibile. Il nostro showrunner, Dan Goor, aveva già pronti quattro episodi e li ha gettati nella spazzatura. Dobbiamo ricominciare. In questo momento non sappiamo in quale direzione andrà.”

Nella stessa intervista, Crews ha descritto in dettaglio le proprie esperienze con la polizia, e in particolare un episodio in cui gli hanno sparato dentro al dipartimento di polizia di Los Angeles a causa di un caso di identità errata.

“È qualcosa che ogni uomo di colore ha passato ed è difficile cercare davvero di farlo capire agli altri. Devo dire, proprio qui, che cosa sta succedendo in questo momento è il movimento Me Too della Black America. Abbiamo sempre saputo che stava succedendo, ma ora i bianchi stanno capendo.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...