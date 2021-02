Brooklyn Nine-Nine: la serie comedy della NBC terminerà con l’ottava stagione

La NBC ha annunciato giovedì che l’amata commedia poliziesca con Andy Samberg e Andre Braugher giungerà al termine dopo la sua prossima ottava stagione. E prima dell’addio arriva ci sarà una lunga attesa: questo lotto finale di 10 episodi (tre episodi in meno rispetto alla scorsa stagione) non andrà nemmeno in onda nella stagione 2020-2021 come inizialmente previsto, ma è previsto per la prima parte della stagione 2021-2022.

Samberg ha recentemente affermato che Brooklyn Nine-Nine riprenderà le riprese della stagione 8 nelle prossime settimane; è, ovviamente, una delle tante serie che hanno interrotto la produzione a causa della pandemia di COVID-19.

Brooklyn Nine-Nine è stato presentato in anteprima nel 2013 su Fox, dove ha ottenuto il plauso della critica e una fanbase niente male. I deboli rating della serie hanno portato alla cancellazione da parte della Fox nel maggio del 2018, dopo una corsa di cinque stagioni, ma una massiccia protesta da parte dei fan e uno sfogo d’amore sui social media (inclusi alcuni fan di alto profilo tra cui Mark Hamill e Lin-Manuel Miranda) ha spianato la strada alla NBC per acquistarla immediatamente e ordinare una sesta stagione.

Pur godendo di momenti demenziali e assurdità, la serie non ha avuto paura di affrontare questioni sociali più ampie. Un episodio della stagione 4 ha esplorato cosa è successo quando il sergente, Terry Jeffords (Terry Crews), è stato trattato in modo razzista da un collega; alcune puntate della quinta stagione hanno visto il Det. Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) fare coming out come bisessuale e affrontare il giudizio della sua famiglia; un episodio della sesta stagione ha approfondito i punti di vista di diversi ufficiali mentre lavorava su un caso di violenza sessuale sul posto di lavoro, e la stagione 7 ha visto Amy (Melissa Fumero) e Jake (Samberg) lottare per decidere se concepire o meno un bambino.

Lo spettacolo prevede di affrontare l’argomento brutalità della polizia – una questione profondamente radicata che è diventata argomento di discussione nazionale nel 2020 – nella sua ultima stagione: “Non c’è niente di divertente in quello che abbiamo visto fare dalla polizia”, ​​ha detto Samberg l’anno scorso. “Non è una cosa da ridere”.

Parlando dell’ultima stagione dello show, il produttore esecutivo Dan Goor in una dichiarazione ha detto:

“Sono così grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritavano. Quando [il co-creatore] Mike Schur e io abbiamo presentato l’episodio pilota per la prima volta ad Andy, ha detto: ‘Ci sto, ma penso che l’unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi’, il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo fantastico cast e la troupe per otto stagioni. Non sono solo tra le persone più talentuose del settore, sono tutti fantastici esseri umani che sono diventati una famiglia per me. Ma soprattutto, mi sento fortunato ad avere i migliori fan del mondo. Fan che ci hanno letteralmente salvati dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Terminare lo spettacolo è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che alcune persone rimarranno deluse dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durata così a lungo. Titolo del mio video porno.”

