Bruce Campbell ha scherzato su Twitter circa l’interpretare un cattivo in Doctor Strange 2

Bruce Campbell ha scherzato su Twitter circa l’interpretare un cattivo in Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Dopo la recente notizia che Sam Raimi è stato confermato come regista di Doctor Strange nel Multiverso della follia, il suo collaboratore di lunga data, Bruce Campbell, ha chiesto (scherzosamente) di apparire nel sequel come un cattivo. La coppia ha lavorato insieme dal 1977 e alcuni fan ricorderanno i cameo della star nella trilogia di Spider-Man di Raimi.

Campbell è inoltre apparso nella leggendaria serie horror del regista, La Casa, nel ruolo di Ash Williams.

La star de La Casa ha scherzato su Twitter che nel sequel deve esserci un personaggio da affrontare per Doctor Strange. I fan su Twitter hanno preso ciò in diversi modi, alcuni hanno suggerito che Campbell potrebbe adattarsi perfettamente ai malvagi Marvel come Mephisto o Incubo. Altri hanno scherzato dicendo che Ash Williams potrebbe cadere attraverso un portale per aiutare Doctor Strange a combattere i Deadites di Evil Dead.

Anche se Campbell non avesse un ruolo da cattivo nel sequel, sarebbe bello almeno vedere un cameo dalla star.

Huh. Surely, there must be SOME character to challenge the good Doctor… https://t.co/1ZTpfoE3te — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 15, 2020

