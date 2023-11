Bruce Willis: il segreto nascosto dietro la sua apparizione, nonostante la malattia! Shock

Bruce Willis, il grande divo di Hollywood, sconvolge il mondo dello spettacolo con una rara e struggente immagine. A Los Angeles, l’attore sessantottenne è stato avvistato in un momento eccezionale di uscita dalla sua sontuosa villa. Ma questa è stata molto più di una semplice apparizione pubblica, è stata una testimonianza toccante della battaglia silenziosa che Willis sta affrontando.

L’icona del cinema d’azione, protagonista di successi come “Die Hard”, è stato colpito da demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che rende la sua vita e la sua carriera sempre più complesse. In questa rara scena personale, l’attore è stato fotografato seduto sul sedile del passeggero della sua auto, vestito con una felpa nera, mentre un membro della sua famiglia lo accompagnava in un breve giro nei dintorni della sua dimora di Los Angeles.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media che si sono sconvolti di fronte alla sua fragilità. Willis, che dominava il grande schermo con la sua presenza magnetica, ora lotta con difficoltà nel parlare e nel riconoscere i volti delle persone care. Le sue difficoltà sono state confermate da fonti vicine all’attore, inclusa Glenn Gordon Caron, autore e regista, che ha visitato l’amico e ha condiviso le sue preoccupazioni con il New York Post. “Sta perdendo la capacità di parlare. Ha perso la gioia di vivere. Ho avuto l’impressione che riuscisse a riconoscermi solo per i primi tre minuti” ha dichiarato Caron.

Le difficoltà di Willis nell’affrontare questa malattia sono accentuate dal fatto che non è più in grado di riconoscere l’ex moglie Demi Moore, con cui ha condiviso una parte significativa della sua vita e ha tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah. Nonostante la separazione, Willis e Moore sono rimasti in ottimi rapporti e proprio lei ha diffuso la notizia della malattia dell’attore e del suo ritiro dalle scene. Ma l’attuale peggioramento della sua condizione è stato un duro colpo per tutti coloro che lo circondano.

Nonostante tutte le avversità, Emma Heming, che ha dato a Willis due figlie, Mabel ed Evelyn, si mantiene positiva. In un’intervista al sito Sunday Paper, ha dichiarato: “Oggi ho molta più speranza rispetto al momento della prima diagnosi.” Emma ha imparato molto sulla demenza frontotemporale e si sente parte di una comunità che la sostiene in questa difficile battaglia. Questa malattia neurodegenerativa provoca un progressivo deterioramento cognitivo, afasia, cambiamenti nella personalità, sbalzi d’umore e rallentamento dei movimenti. Nonostante le sfide, Emma è determinata a utilizzare la sua visibilità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e offrire supporto alle famiglie che si trovano in situazioni simili.

In un post sui social, Emma Heming ha condiviso il suo impegno: “La demenza frontotemporale non ci offre molte opzioni. Può rubare tutta l’aria da una stanza. Ma ho deciso di riprendere un po’ di potere e di riportare ossigeno nelle nostre vite, per il bene delle nostre figlie, di Bruce e mio.”