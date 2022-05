Bryce Dallas Howard ha recentemente parlato della possibilità di dirigere un film di Star Wars

Bryce Dallas Howard ha recentemente parlato della possibilità di dirigere un film di Star Wars dopo aver diretto gli episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Finora Bryce Dallas Howard ha diretto tre episodi di Star Wars. Per The Mandalorian, ha diretto “The Sanctuary” nella prima stagione e “The Heiress” nella seconda. Howard è poi tornata a dirigere “Il ritorno del mandaloriano” in The Book of Boba Fett.

L’impressionante lavoro di Howard su The Mandalorian e The Book of Boba Fett ha portato molti fan di Star Wars a volerla vedere alla direzione di un film. Ci sono alcuni film di Star Wars in sviluppo al momento con i registi come Patty Jenkins e Taika Waititi, e speriamo che la Howard si ritrovi in quel gruppo in futuro.

Suo padre è anche intervenuto per dirigere Solo: A Star Wars Story dopo che Phil Lord e Chris Miller sono usciti dal progetto durante la produzione. Mentre promuoveva Jurassic World Dominion, la questione della regia di un film è stata recentemente proposta a Howard in un’intervista a Gizmodo.

“Oh mio Dio. Penso che ci vorrebbe qualcuno che me lo chiedesse.”

Howard ha anche parlato del suo episodio in The Book of Boba Fett incentrato esclusivamente su Din Djarin.

“Oh, no. Voglio dire, mi è piaciuto moltissimo. [I produttori] Jon Favreau e Dave Filoni sono stati incredibilmente inclusivi sin dall’inizio. E quindi è qualcosa di cui avevano parlato circa cosa fare. Ed è stato proprio così… è stato fantastico. Amo Mando.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...