Buck Rogers: Legendary è nelle fasi finali per un accordo cinematografico

Legendary è nelle fasi finali della stipulazione di un accordo per i diritti cinematografici dello spavaldo eroe fantascientifico Buck Rogers, stando a diverse persone a conoscenza del progetto e TheWrap.

Il produttore di Transformers, Don Murphy, ha avviato il progetto alla Legendary e sta producendo attraverso il suo banner Angry Films insieme a Susan Montford.

Il progetto è basato sul romanzo “Armageddon 2419 AD” di Philip Francis Nowlan che ha introdotto il personaggio di Buck Rogers nel 1928. La storia è incentrata su un ispettore di una miniera di carbone che si risveglia dall’animazione sospesa dopo 500 anni per trovarsi nel mezzo di un pianeta in guerra.

Buck Rogers è stato adattato in vari fumetti, una serie di film, programmi radiofonici e televisivi. Sviluppato dal giornalista di Chicago, John F. Dille, negli anni ’30, divenne immediatamente uno dei fumetti più popolari al mondo, letto da milioni di persone ogni giorno sui giornali di tutto il mondo. La striscia era essenzialmente Rip Van Winkle nel futuro in cui un uomo moderno si sveglia 500 anni nel futuro in un mondo che non gli è più riconoscibile. In questo mondo futuro, così tanti degli elementi sci-fi dei film di oggi hanno fatto la loro prima apparizione: cannoni a raggi, astronavi, jet pack, raggi laser. La visione del futuro della striscia ha influenzato l’Esposizione Universale e Tomorrowland a Disneyland. La striscia divenne così popolare che nel 1939 generò a una serie in 12 parti di grande successo con Buster Crabbe.

Ispirata dal successo di “Star Wars” alla fine degli anni ’70, la Universal ha sviluppato un pilota televisivo per Buck Rogers con Gil Gerard nel ruolo dello spericolato eroe fantascientifico che andò in onda per due stagioni sulla NBC tra il settembre del 1979 e l’aprile 1981. L’episodio pilota del lungometraggio per la serie è stato rilasciato come film prima che la serie andasse in onda.

