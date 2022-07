Bullet Train: il nuovo trailer ci invita a goderci il film in sala

È arrivato un nuovo trailer di Bullet Train di David Leitch, che anticipa l’arrivo dell’attesissimo Assassin’s Battle Royale con Brad Pitt e Sandra Bullock nel cast. Il film è ispirato all’omonimo best seller giapponese scritto da Kōtarō Isaka, ambientato all’interno di un treno proiettile che va da Tokyo a Morioka.

Il trailer ironicamente ci invita a goderci la pellicola al cinema, come si dovrebbe fare sempre. Il nuovo trailer mostra alcune scene, ma soprattutto mostra i personaggi di Aaron Taylor Johnson e Brian Tyree Henry che discutono quando il primo tenta di vedere un film sul suo telefono, e l’altro si trova in disaccordo con quel gesto, notando che non c’è “nessun surround e niente popcorn”. “Guardare il film al cinema è un’esperienza migliore”, dice il Lemon di Brian Tyree Henry, che spinge il Tangerine di Aaron Taylor Johnson a passare invece alla musica.

Potete vederlo qui sotto:

Il cast stellato di Bullet Train include Pitt, Bullock, Joey King (The Act), Andrew Koji (Snake Eyes), Brian Tyree Henry (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Zazie Beetz (The Harder They Fall), Michael Shannon (The Shape of Water), Logan Lerman (The Perks of Being a Wallflower), Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Masi Oka (Heroes), and Benito Antonio Martínez Ocasio.

Pitt interpreterà Ladybug, l’assassino protagonista a bordo del treno proiettile. King è Prince, un altro killer che nasconde la sua natura psicopatica dietro la facciata di una scolaretta innocente. Taylor-Johnson e Tyree Henry interpreteranno rispettivamente Tangerine e Lemon, una coppia di assassini gemelli che lavorano insieme per abbattere i loro obbiettivi. Per quanto riguarda Bullock, interpreterà la conduttrice di Pitt, una parte che inizialmente era destinata a Lady Gaga.

Leitch ha diretto su una sceneggiatura di Zak Olkewicz (Fear Street: Part Two – 1978). Leitch è anche produttore del film con Kelly McCormick e Antoine Fuqua, con i produttori esecutivi del film Ryosuke Saegusa, Yuma Terada, Brent O’Connor e Kat Samick.

Il film uscirà nei cinema il 15 luglio 2022.

