Bullet Train: il trailer del film di David Leitch promette azione e un treno pieno di assassini

È arrivato un nuovo trailer di Bullet Train di David Leitch, che anticipa l’arrivo dell’attesissimo Assassin’s Battle Royale con Brad Pitt e Sandra Bullock nel cast. Il film è ispirato all’omonimo best seller giapponese scritto da Kōtarō Isaka, ambientato all’interno di un treno proiettile che va da Tokyo a Morioka.

Il trailer ci introduce alla storia di Bullet Train, quando diversi killer professionisti si incontrano durante un viaggio in treno in cui cercano ciascuno di portare a termine un contratto diverso. Non ci vuole molto perché gli assassini si rendano conto che non sono gli unici colleghi a bordo. E, per rendere le cose ancora più sospette, i loro compiti individuali sembrano essere tutti collegati: tutti gli assassini sono stati incaricati di recuperare una misteriosa valigetta. Ciò significa che ogni assassino ha molte ragioni per diffidare dei propri colleghi e per credere che potrebbero anche diventare un bersaglio. E cosa fanno gli assassini professionisti una volta che si sentono intrappolati? Esatto: faranno tutto il possibile per sopravvivere.

Il trailer di Bullet Train anticipa anche le scene mozzafiato che il regista Leitch ha creato per noi. Leitch è un veterano nel settore degli stunt, ha coordinato i team per produzioni ad alto budget come 300, Tron: Legacy e The Bourne Ultimatum. È anche noto per aver co-diretto John Wick, il film che ha definito il linguaggio che ogni film d’azione ha cercato di copiare negli ultimi dieci anni. Quindi, sappiamo tutti di poter contare su Leitch per rendere Bullet Train un’altra esperienza elettrizzante piena di scazzottate e sparatorie.

Il trailer di Bullet Train è solo una gradita conferma che il film in uscita ci lascerà davvero a bocca aperta quando arriverà nei cinema quest’estate.

Potete vederlo qui sotto:

Il cast stellato di Bullet Train include Pitt, Bullock, Joey King (The Act), Andrew Koji (Snake Eyes), Brian Tyree Henry (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Zazie Beetz (The Harder They Fall), Michael Shannon (The Shape of Water), Logan Lerman (The Perks of Being a Wallflower), Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Masi Oka (Heroes), and Benito Antonio Martínez Ocasio.

Pitt interpreterà Ladybug, l’assassino protagonista a bordo del treno proiettile. King è Prince, un altro killer che nasconde la sua natura psicopatica dietro la facciata di una scolaretta innocente. Taylor-Johnson e Tyree Henry interpreteranno rispettivamente Tangerine e Lemon, una coppia di assassini gemelli che lavorano insieme per abbattere i loro obbiettivi. Per quanto riguarda Bullock, interpreterà la conduttrice di Pitt, una parte che inizialmente era destinata a Lady Gaga.

Leitch ha diretto su una sceneggiatura di Zak Olkewicz (Fear Street: Part Two – 1978). Leitch è anche produttore del film con Kelly McCormick e Antoine Fuqua, con i produttori esecutivi del film Ryosuke Saegusa, Yuma Terada, Brent O’Connor e Kat Samick.

Il film uscirà nei cinema il 15 luglio 2022.

