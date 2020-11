Bullet Train: Zazie Beetz entra nel cast di thriller action di David Leitch

Il regista David Leitch non ha perso tempo nel costruire il cast del nuovo thriller d’azione, Bullet Train, che ruota attorno alla star Brad Pitt. E a prendere posto come uno dei membri finali del cast è la star di Joker, Zazie Beetz.

Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji fanno già parte dell’ensemble, basato sul romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle. Mentre la trama esatta del film deve ancora essere specificata, la storia vede cinque assassini ritrovarsi su un shinkansen che va da Tokyo a Morioka con solo poche fermate intermedie. I presenti scoprono che le loro missioni sono legate l’una all’altra, quindi la domanda diventa: chi uscirà vivo dal treno e cosa li aspetta alla stazione finale?

Come altri membri del cast, il personaggio di Beetz deve ancora essere rivelato, ma non ci viene strano immaginarla in un ruolo d’azione nei panni di un’assassina, soprattutto dopo la performance a cui abbiamo assistito in Deadpool 2.

Zak Olkewicz sta scrivendo la sceneggiatura sotto la supervisione di Leitch e Sony sta cercando un modo di iniziare presto con le riprese del film.

