Burn In: CBS ha sviluppato un dramma in cui la fantascienza diventa realtà basato sul romanzo omonimo

CBS ha sviluppato Burn In, un dramma incentrato sull’argomento intelligenza artificiale, basato sul romanzo di PW Singer e August Cole, Burn In: A Novel of the Real Robotic Revolution.

Burn In è descritto come un avvincente thriller tecnologico e un tour del domani basato sui fatti. Scritto da Doherty, il dramma esplora un’America in cui la fantascienza dell’IA e della robotica è diventata realtà. Ambientato a Washington DC, il mondo di un agente dell’FBI cambia quando il suo nuovo incarico diventa il testare sul campo un robot della polizia avanzato.

Doherty è produttore esecutivo con Lin e Lindsey Liberatore per Rideback, Singer e Cole. CBS Studios è lo studio.

Doherty ha recentemente creato, prodotto esecutivamente e diretto da showrunner il crime procedural Elementary, con Lucy Liu e Jonny Lee Miller, andato in onda per sette stagioni sulla CBS. In precedenza, ha lavorato al dramma soprannaturale della CBS Studios, Medium, interpretato da Patricia Arquette, iniziando come co-produttore esecutivo nella stagione 2 e diventando produttore esecutivo nella settima e ultima stagione.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...