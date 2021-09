Cabinet of Curiosities: Andrew Lincoln entra a far parte del cast della serie antologica horror di Guillermo del Toro

L’attore di The Walking Dead, Andrew Lincoln, è entrato a far parte del cast stellare di Cabinet of Curiosities, la serie antologica dell’orrore Netflix di Guillermo del Toro.

L’interprete di Rick Grimes, i cui progetti imminenti includono il film The Walking Dead per AMC e Skybound, si unisce a Essie Davis (The Babadook) e Hannah Galway (Sex/Life) in un episodio scritto e diretto dalla regista di The Babadook, Jennifer Kent, da un racconto di Del Toro.

L’acclamato regista dietro La Forma dell’Acqua e Il Labirinto del Fauno ha selezionato personalmente l’attore per Cabinet of Curiosities, un “macabro mashup di horror che definisce il genere” precedentemente noto come Guillermo del Toro presents 10 After Midnight.

Cabinet of Curiosities è “una raccolta di storie senza precedenti e che ridefiniscono il genere, destinate a sfidare le nostre nozioni tradizionali di horror”, secondo un comunicato stampa di Netflix. “Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o classicamente inquietante, questi otto racconti ugualmente sofisticati e sinistri (tra cui due opere originali di del Toro) saranno portati in vita da un team di scrittori e registi scelti personalmente dal talentuoso regista”.

Essie Davis, Andrew Lincoln and Hannah Galway star in an episode written and directed by Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), based on an original story by Guillermo del Toro. pic.twitter.com/RtOAvEDPan — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

L’episodio di Lincoln è basato su una storia originale di Del Toro. La descrizione dei vari episodi è arrivata online e ci dona alcune anticipazioni:

Il premio Oscar Amadeus F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom) appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (The Dark Knight) basato su un racconto di Michael Shea e diretto da David Prior (The Empty Man).

Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle) recitano in un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) basato su un racconto originale di Guillermo del Toro e diretto da Guillermo Navarro (Il padrino di Harlem; Narcos).

Crispin Glover (River’s Edge) e Ben Barnes (Shadow and Bone) recitano in un episodio scritto da Lee Patterson (Curve) basato su un racconto di HP Lovecraft e diretto da Keith Thomas (Firestarter).

Peter Weller (Star Trek Into Darkness) recita in un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), che ha scritto insieme ad Aaron Stewart-Ahn.

Mika Watkins (Origin) ha scritto un episodio basato su un racconto di HP Lovecraft, diretto da Catherine Hardwicke (Twilight) con il cast ancora da annunciare.

David Hewlett (See) fa parte del cast di un episodio scritto e diretto da Vincenzo Natali, e basato su un racconto di Henry Kuttner.

Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) è l’autrice di un episodio basato su un racconto dell’autrice di fumetti Emily Carroll, diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) con cast da rivelare.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities sarà presentato in anteprima nel 2022 su Netflix.

