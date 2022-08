Cabinet of Curiosities: Netflix annuncia che la serie non verrà rilasciata tutta insieme

Preparati ad entrare in un mondo che è “bello e orribile, esattamente allo stesso tempo”. Netflix ha annunciato le date di uscita di Cabinet of Curiosities, la prossima serie antologica horror dell’acclamato regista premio Oscar Guillermo del Toro.

La parola chiave qui è “date di uscita”, poiché la serie di otto episodi non utilizzerà il familiare formato di rilascio per il binge-watching, come molti altri programmi Netflix. La serie prevede l’uscita scaglionata in quattro giorni dei suoi episodi, a partire da venerdì 25 ottobre e fino a martedì 28 ottobre.

Queste uscite faranno parte dell’evento Netflix & Chills di Halloween, che vedrà in anteprima due episodi di Cabinet of Curiosities in ciascuno dei quattro giorni, con l’intera serie che sarà resa visibile il 28 ottobre. Ogni episodio conterrà ciò che viene descritto come “storie che definiscono il genere” che vanno in ogni angolo del mondo dell’horror e sfideranno i tropi e le tradizioni del genere.

Ogni episodio racconterà una storia a sé stante, due delle quali sono storie completamente originali dello stesso Del Toro e ognuna con un cast e un regista diversi. I registi legati al progetto includono Panos Cosmatos (Mandy), David Prior (The Empty Man), Vincenzo Natali (Splice), Jennifer Kent (The Babadook), Keith Thomas (The Vigil), Catherine Hardwicke (Twilight, Miss Bala), Guillermo Navarro (Padrino di Harlem; Narcos) e Ana Lily Amirpour (Una ragazza torna a casa da sola di notte).

Il maestro dell’horror – Guillermo Del Toro – presenta 8 raccapriccianti racconti dell’orrore. Questa antologia di storie sinistre è raccontata da alcuni dei creatori di horror più venerati di oggi, inclusi i registi di The Babadook, Splice, Mandy e molti altri.

“Con Cabinet of Curiosities , abbiamo deciso di mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità. Abbiamo selezionato e curato un gruppo di storie e narratori per raccontare queste storie, che provengano dallo spazio, da tradizioni soprannaturali o semplicemente nelle nostre menti”, ha affermato Del Toro. “Appena in tempo per Halloween, ognuna di queste otto storie è una fantastica sbirciatina all’interno dell’armadio delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo.”

Questa versione scaglionata fa parte di una nuova strategia di rilascio che Netflix sta sperimentando, come visto con un’altra serie originale del servizio di streaming, Stranger Things, la cui stagione 4 è stata rilasciata in due parti.

Potete vedere l’anticipazione qui sotto:

