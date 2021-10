Camrus Johnson e Dougray Scott rispondono alle accuse di Ruby Rose

Il 20 ottobre 2021, l’attrice Ruby Rose ha estratto le sue pistole contro ai creatori e parte del cast della serie Batwoman. Ha accusato i produttori di minacce, comportamenti disdicevoli, di molestie e ricatti. L’attrice l’ha descritto come un pessimo ambiente di lavoro.

Un portavoce della Warner Bros. Television, responsabile della serie Batwoman, ha pubblicato poi un comunicato stampa in risposta all’attacco. Da esso abbiamo appreso che, stando a loro, Ruby Rose è stata licenziata a causa di ripetute lamentele circa il suo comportamento sul set. Questo fatto è in linea con le accuse emerse dopo l’annuncio dell’addio allo show. Nella dichiarazione, possiamo anche trovare informazioni sul fatto che tutte le lamentele sul comportamento dell’attrice sono state oggetto di indagini approfondite. Da qui la decisione di licenziarla.

Un attacco separato è stato diretto all’attore Dougray Scott, che ha interpretato il padre nella serie di Kate Kane. L’attrice lo ha accusato di aver urlato contro le attrici e di aver molestato alcune donne.

Sempre nella stessa dichiarazione, Camrus Johnson è stato definito un bambino egocentrico da Ruby Rose. L’attore ha risposto su Twitter, confermado che Rose è stata licenziata e mettendo in luce un fatto abbastanza significativo: è molto difficile essere licenziati se si interpreta il ruolo principale nello spettacolo.

Qui sotto il post di Camrus Johnson:

Batfam ya know I couldn’t go the whole day without saying something! I love y’all, don’t think I haven’t seen all the love today. But yea fam, she was fired. And it is VERY hard to be fired when you’re the lead. Imagine what u have to do for that 2 happenhttps://t.co/XwdvjpP9wv

— Camrus Johnson (@CamrusJ) October 21, 2021