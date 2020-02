Candyman: ecco il primo teaser in attesa del trailer esteso di giovedi

La MGM ha rilasciato un paio di primi teaser trailer per Candyman. Il primo trailer completo del film uscirà giovedì.

L’originale Candyman – Terrore dietro lo specchio (Candyman) è un film del 1993, con regia e sceneggiatura di Bernard Rose, basato sul romanzo di Clive Barker intitolato The Forbidden e prodotto da Steve Golin e dallo stesso Barker. Nel cast Tony Todd (Candyman), Virginia Madsen (Helen Lyle), Xander Berkeley (Trevor Lyle), Kasi Lemmons (Bernie Walsh) e Vanessa Williams (Anne-Marie McCoy). La fotografia è a cura di Anthony B. Richmond, mentre la colonna sonora è composta da Phillip Glass.

