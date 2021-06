Candyman: ecco un nuovo agghiacciante trailer!

Il reboot di Candyman ha ricevuto un nuovo agghiacciante trailer.

Il reboot di Candyman è stata una sfortunata vittima della pandemia di COVID-19, e per via di questa è stato ritardato numerose volte. Con le infezioni che continuano a diminuire e le vaccinazioni in aumento, i cinema stanno ancora una volta accogliendo gli ospiti a braccia aperte.

Candyman, uno dei film più attesi del 2020, uscirà a fine agosto. Destinato a essere un sequel spirituale del classico degli anni ’90, il film vede nel cast Yahya Abdul-Mateen II e Teyonah Parris.

Un nuovo trailer per Candyman è stato ufficialmente rilasciato ed è decisamente terrificante. Gran parte del trailer tende ad espandere la tradizione del mito urbano mostrando pupazzi. Ci sono anche dozzine di momenti in cui gli specchi vengono mostrati in tutto il trailer. Nel caso non te ve lo ricordaste, Candyman viene evocato quando dici il suo nome cinque volte davanti a uno specchio.

Tutto sommato, sembra che il reboot di Candyman sia destinato a essere uno di quei bei momenti di brivido estivi nei cinema post-Covid.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Candyman è ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città con abitanti per lo più afroamericani e ora location “in” popolata da bianchi benestanti. La storia si volge qui, dove tutto è iniziato, ma avrà una connotazione più politica con la presenza tra gli sceneggiatori e i produttori di Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi.

Candyman è diretto da Ni DaCosta e scritto da Jordan Peele e WIn Roselfeld. È un sequel diretto del film originale del 1992. Tony Todd riprende il suo ruolo di personaggio del titolo. Il cast del film comprende anche Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

Il film doveva debuttare nelle sale cinematografiche il 12 giugno.

