Candyman: Jordan Peele spiega perché ha scelto Nia DaCosta come regista

Negli ultimi anni, Jordan Peele ha cambiato il volto dei film horror in meglio, con Scappa – Get Out e Noi, inaugurando una nuova era per l’orrore.

E il prossimo film della sua Monkeypaw Productions è una rinascita di un’icona horror degli anni ’90 – Candyman, l’uncinato evoca api – in un “sequel spirituale” che porta la leggenda urbana in una nuova era. Il progetto ha quindi portato con se la decisione del Peele studio di assumere la regista e co-sceneggiatore Nia DaCosta, una regista nascente nota per il suo lavoro su Top Boy di Netflix e il suo celebrato debutto indie Little Woods. Anche senza uno sfondo horror, DaCosta si è rivelata perfetta.

“Stavo lavorando su Noi quando questo sarebbe potuto succedere”, dice Peele a Empire. “Ma onestamente, Nia è migliore di me a girare. Sono troppo ossessionato dalle storie originali. Probabilmente non lo realizzerei bene. Ma Nia ha presenta un approccio preciso dentro di lei lei che non si vede molto nei film dell’orrore. È raffinata, elegante, ogni scatto è bellissimo. È un film bellissimo, davvero bellissimo. Sono così felice di non aver sbagliato.”

Nel rivisitare uno dei pochi uomini neri del genere, Candyman è pronto ad aggiornare e riformulare l’iconico personaggio grazie ad un team di creativi di colore, affrontando temi come la gentrificazione nel volto mutevole dei progetti abitativi di Cabrini-Green.

“C’è sicuramente la sensazione di diventare proprietari e di raccontare una storia dei neri sui neri”, afferma DaCosta. “È stato molto importante per tutti noi avere il nostro personaggio principale di colore e raccontare questa esperienza attraverso l’obiettivo di un nero. Assicuriamoci di cambiare l’obiettivo adesso.”

Candyman è ambientato come il suo precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata della città con abitanti per lo più afroamericani e ora location “in” popolata da bianchi benestanti. La storia si volge qui, dove tutto è iniziato, ma avrà una connotazione più politica con la presenza tra gli sceneggiatori e i produttori di Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi.

Candyman è diretto da Ni DaCosta e scritto da Jordan Peele e WIn Roselfeld. È un sequel diretto del film originale del 1992. Tony Todd riprende il suo ruolo di personaggio del titolo. Il cast del film comprende anche Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

Il film dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche il 12 giugno.

