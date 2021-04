Capitan America 4: Malcom Spellman pare esser stato assunto per sviluppare il film

Malcolm Spellman a quanto pare sta riprendendo in mano lo scudo di Capitan America ancora una volta.

Stando a THR, il capo sceneggiatore e creatore dello spettacolo Disney +, The Falcon and the Winter Soldier, sta sviluppando un quarto capitolo del franchise di Captain America per i Marvel Studios. Spellman scriverà la sceneggiatura con Dalan Musson, uno degli autori della serie.

Nessun casting per il progetto è ufficialmente noto, ma l’episodio finale offre molte prospettive per il film. Fino a questo punto, Chris Evans ha interpretato Capitan America, apparendo in un trio di film solisti e corali. E la questione di chi ha il diritto di portare lo scudo o di essere Capitan America era al centro dello spettacolo.

È probabile che la cosa continui la storia di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, e attuale detentore dello scudo. Ma quando gli sceneggiatori si metteranno al lavoro, sarà interessante vedere come si svolgerà la storia con ora che ci sono più persone che sono state Capitan America nell’universo cinematografico Marvel.

Nessun regista è accreditato e il coinvolgimento o il ritorno di Evans rimane non confermato. La Marvel sembra avere le labbra serrate come al solito.

