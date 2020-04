Capone: ecco il tanto atteso trailer del biopic su Al Capone diretto da Josh Trank

Alla fine il pubblico potrebbe, finalmente e presto, vedere la versione cinematografica di Tom Hardy del famigerato boss del crimine di Chicago, Al Capone.

Il biopic Capone, diretto da Josh Trank (Chronicle), è stato originariamente annunciato nel 2016, con il titolo Fonzo. Da allora ci sono stati aggiornamenti intermittenti, ma mercoledì Trank ha finalmente rivelato il trailer per il film, che mostra un lato particolare del famigerato gangster che raramente si vede sullo schermo: la sua vecchiaia.

Il Capone nella vita reale si è fatto un nome nell’era del proibizionismo, ma da uomo anziano soffriva di demenza. La pellicola è ambientata in quest’ultimo periodo della sua vita e rende reale la senilità mescolando scene dell’ascesa di Capone alla sua vita quotidiana, per simulare ricordi confusi.

Oltre a Hardy, il film include Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon e Kyle MacLachlan.

Il tweet di Trank ha promesso una data di uscita fissata per il 12 maggio, anche se dato che la maggior parte dei cinema sono chiusi adesso per via della pandemia di coronavirus, non è chiaro quali servizi di streaming possano renderlo disponibile.

Qui sotto potete vedere il tweet col trailer:

TRAILER. Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12. (Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6 — Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

