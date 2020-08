Captain America: Civil War, nuovi inediti concept art per il Barone Zemo

Nuovi inediti concept art per il look del Barone Zemo spuntano fuori in rete, in attesa di vederlo in azione nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America: Civil War ha mostrato al grande pubblico i celebri supereroi Marvel scontrarsi per delle spigolose motivazioni politiche, senza però tralasciare la presenza di un antagonista che riesce nel lasciare un qualcosa dentro lo spettatore, oltre che inserirsi perfettamente nel contesto della guerra civile tra eroi.

Parliamo del celebre Barone Zemo, anche se nel film dei fratelli Russo è noto solo come Zemo, interpretato da un gelido Daniel Brühl.

Il personaggio è stato giusto presentato all’interno della complessa rete del Marvel Cinematic Universe, e risulta essere particolarmente diverso dalla sua controparte fumettistica, caratterizzata da un’uniforme più militaresca e una passamontagna viola che gli ricopre la faccia.

Sappiamo che il personaggio tornerà nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier e che avrà un look decisamente molto più simile al fumetto, se non uguale, ma sin dai tempi della pre-produzione di Civil War c’era l’idea di presentarlo già con il celebre passamontagna viola.

A testimoniare ciò è un nuovo e meraviglioso concept art pubblicato dall’artista Andy Park sul proprio account Instagram, che ci mostra uno Zemo decisamente più fedele al fumetto e anche armato di spada.

Qui di seguito trovate un altro concept art che ritrae uno Zemo sempre molto vicino all’aspetto del fumetto, ma molto più militareggiante.

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

