Captain America era degno del Mjölnir in Age of Ultron? Gli sceneggiatori di Endgame sostengono di no

Gli autori e i registi di Avengers: Endgame hanno opinioni contrastanti sul fatto che Captain America fosse già degno di sollevare il Mjölnir in Avengers: Age of Ultron.

I registi Joe e Anthony Russo hanno lavorato quattro volte con gli scrittori Christopher Markus e Stephen McFeely nel MCU, tra cui le due più grandi uscite del franchise che hanno chiuso la Infinity Saga. Detto questo, ci sono ancora alcuni dettagli della storia su cui non sono sincronizzati tra loro, incluso questo.

Il Capitan America di Steve Rogers, sollevando Mjolnir durante la battaglia finale contro Thanos in Endgame, ha ripagato l’anticipazione mostrata in Age of Ultron, sul fatto che lui fosse in grado di impugnare il martello magico di Thor, dimostrandosi degno. È iniziato come un’attività divertente per tutti provare a sollevare l’arma poiché ognuno ha miseramente fallito nel dimostrare di essere degni, fino a quando non è toccato a Capitan America. Il super soldato non è stato in grado di sollevare completamente il Mjölnir, ma lo ha spostato di un centimetro, causando un po’ di panico a Thor poiché aveva promesso che chiunque sarebbe riuscito a farlo, avrebbe governato Asgard.

Otto anni dopo, quel momento nel film di Joss Whedon ha ottenuto un momento di screentime in Endgame, ma l’ultimo commento di Markus e McFeely solleva alcune nuove domande.

I registi Joe e Anthony Russo hanno precedentemente illustrato, con una spiegazione che non è mai stata in piedi. che Steve è sempre stato in grado di sollevare il martello, e che l’unica ragione per cui non l’ha fatto in Age of Ultron è che non voleva turbare Thor. Ovviamente questa è solo un’assurdità tirata fuori scherzando e che è stata decontestualizzata spacciandola come una notizia vera, come dimostrato dagli sceneggiatori di Endgame.

Secondo McFeely, Captain America non era ancora degno del Mjölnir in Age of Ultron perché stava ancora nascondendo intenzionalmente il fatto di sapere che Bucky aveva ucciso i genitori di Tony Stark, Howard e Maria Stark. McFeely ha scritto: “Direi che non era ancora del tutto degno. Ha ancora il segreto della morte dei genitori di Tony da risolvere“.

I'd say he's not completely worthy yet. He still has the secret of Tony's parents' death to resolve. -CM #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty https://t.co/xbUI6nbo1f — ComicBook.com (@ComicBook) April 28, 2020

Capitan America non rivelò volontariamente di essere a conoscenza del legame tra Bucky e la morte degli Stark, ed alla fine si è trovato di obbligato a far quella rivelazione durante gli eventi di Captain America: Civil War, che alla fine ha fatto separare lui e Tony, provocando praticamente lo scioglimento dei Vendicatori. Prima che questo venisse rivelato, non sembrava che Steve avesse alcuna intenzione di dirlo da Tony. In realtà, ha anche sostenuto di averlo nascosto per proteggere Tony.

I Marvel Studios hanno affermato che si trattava di un allestimento intenzionale per Avengers: Infinity War, dove Thanos ha finito per sconfiggere gli eroi. Se il risultato sarebbe cambiato o meno se il Titano Pazzo avesse affrontato una squadra solida, rimane un mistero, ma affrontarne uno diviso ha sicuramente aiutato a vendere l’idea di far emergere vittorioso il titano contro tutti loro.

Supponendo che Markus e McFeely abbiano ragione, ciò significa che senza il malvagio piano di Zemo in Civil War, Steve non sarebbe stato in grado di impugnare Mjölnir, lasciando i fan senza uno dei momenti più iconici di Endgame, cosa che ha perfettamente senso.

Per amor della correttezza, questa non è la prima volta che i Russo, Markus e McFeely si contraddicono direttamente l’un con l’altro quando viene chiesto loro un commento riguardo alle specifiche narrative di Avengers: Endgame. I creativi hanno dato risposte opposte quando gli è stato chiesto di chiarire come sarebbe stato il destino finale di Steve nel film. I Russo hanno affermato che Captain America ha creato una linea temporale alternativa quando ha deciso di vivere una vita piena con Peggy. Nel frattempo, gli autori hanno affermato che tutto è ancora nella stessa continuità, il che significa che ci sono stati due Steve Rogers nella timeline del MCU per tutto questo tempo.

