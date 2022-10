Captain America: New World Order, Harrison Ford assumerà il ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross

È ufficiale. Il candidato all’Oscar Harrison Ford assumerà il ruolo nel MCU del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, a partire dal film della Fase 5 Captain America: New World Order. Reciterà lì al fianco di Anthony Mackie, con Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly.

Il casting di Ford per Captain America era al centro di alcune voci da tempo, con Jeff Sneider di The Ankler tra coloro che ne hanno parlato di recente. Mentre la trama del nuovo film viene tenuta nascosta, sappiamo che Mackie riprenderà il ruolo di Sam Wilson, che ha assunto nella serie di Disney +, Falcon and The Winter Soldier. Julius Onah sarà il regista del film.

Il generale Ross di Ford è un ufficiale militare di alto rango, introdotto per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1962, che arriva a guidare la squadra di antieroi nota come Thunderbolts. L’attore assume il ruolo interpretato dal premio Oscar William Hurt, in film che vanno da L’incredibile Hulk del 2008 a Black Widow del 2021, prima della sua morte a marzo, all’età di 71 anni.

Il creatore di Falcon, Malcolm Spellman, ha scritto la sceneggiatura dell’imminente film di supereroi con lo sceneggiatore dello show Dalan Musson, e produrrà insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Captain America: New World Order è il quarto film della Fase 5 del MCU, con titoli che includono Thunderbolts e Blade a seguire. L’uscita del film è prevista per il 3 maggio 2024.

Ford è un’icona dello schermo nota per i suoi ruoli in franchise che vanno da Star Wars a Indiana Jones e Blade Runner, insieme a titoli per il grande schermo come The Fugitive, Witness, Apocalypse Now, The Conversation e American Graffiti. Riprenderà il ruolo dell’archeologo giramondo Indiana Jones per il quinto film del franchise, ancora senza titolo, in uscita il 30 giugno 2023, e presto sarà anche il protagonista della serie comica di Apple, Shrinking.

Fonte

