Captain America: New World Order, un nuovo rumor lascia intendere il ruolo del Bucky Barnes di Sebastian Stan

Anche se il Bucky Barnes di Sebastian Stan non è stato ancora confermato per Captain America: New World Order, una nuova voce ha anticipato come verrà utilizzato nel sequel del MCU.

Da quando ha assunto il ruolo da co-protagonista al fianco di Anthony Mackie in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, il futuro di Stan nel MCU è stato per lo più un mistero. Mentre il suo ruolo in Captain America 4 è avvolto nel mistero, lo vedremo quando arriverà nei cinema nella primavera del 2024, Stan è confermato per apparire in Thunderbolts, assumendo un ruolo più da anti-eroe insieme a quella che è la Suicide Squad della Marvelo.

L’attore ha scherzato sul “bisogno” di un po’ di tempo lontano da Anthony Mackie dopo i loro sforzi insieme su Disney+, anche se c’è sicuramente speranza di vedere questi due eroi riunirsi ancora una volta nel prossimo film solista di Captain America .

Un nuovo rumor di The Cosmic Circus avrebbe rivelato nuovi dettagli su come Sebastian Stan riprenderà il ruolo di Bucky Barnes/il Soldato d’Inverno in Captain America: New World Order dei Marvel Studios. Sebbene non sia stato annunciato come parte del cast al D23 Fan Expo, il sito parrebbe aver sentito da fonti attendibili che Bucky Barnes dovrebbe fare una breve apparizione in Captain America 4.

Secondo quanto riferito, dovrebbe avere solo una o due scene nel film prima di passare a Thunderbolts, anche se è stato anche fatto notare che una riscrittura è stata presentata vicino all’inizio del nuovo anno. Ciò significa che c’è la possibilità che il ruolo di Bucky possa acquisire screentime o diminuire, anche se la conclusione è che è probabile che si unisca al film in qualche modo.

