Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Adi Shankar parla dell’adattamento Netflix di Far Cry: Blood Dragon

Il mondo degli adattamenti cinematografici e televisivi tratti dai videogiochi sta per espandersi, con Far Cry.

In una recente intervista, il produttore Adi Shankar ha colto l’occasione per immergersi ulteriormente nell’adattamento anime di Netflix, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, parlando di un’ispirazione sorprendente che ha riunito i personaggi dei videogiochi in modo simile a come il Marvel Cinematic Universe ha unito i supereroi nel corso degli anni.

Shankar non è estraneo al mondo degli adattamenti tratti dai videogiochi, visto che ha portato alla vita Castlevania, che ha recentemente concluso la sua quarta e ultima stagione. Sebbene Adi stia attualmente lavorando alla serie anime Devil May Cry, sta anche lavorando a questo imminente viaggio nel mondo di Blood Dragon, nonché a una serie basata sull’universo di PUBG.

In chat con IGN (via CB), Shankar ha spiegato come l’ispirazione per Captain Laserhawk sia venuta dal cartone animato degli anni ’80, Captain N: The Game Master.

“Ho adorato il concetto di un bambino che viene risucchiato in un mondo di videogiochi. C’erano molti paralleli tra Captain N e il cartone di Dungeons and Dragons. Immagino, nonostante sia stato stroncato dalla critica, Captain N sia stato un successo perché mi è rimasto impresso e mi ha influenzato a creare qualcosa con i miei ricordi. Per essere chiari, il prodotto finale di Captain Laserhawk che verrà realizzato dalle persone fantasticamente creative presenti nel gruppo Ubisoft somiglierà poco a Capitan N. Mi piace semplicemente citare le ispirazioni.”

Blood Dragon è arrivato come contenuto scaricabile di Far Cry 3, portando i giocatori dalla giungla a un paesaggio futuristico che assomigliava più a Tron di qualsiasi cosa avessero visto prima. Rimane una delle avventure più amate dai fan della serie grazie al suo stile ironico e all’enorme quantità di umorismo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...