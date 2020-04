Captain Marvel 2 getterà le basi per i New Avengers?

Un paio di settimane fa, i Marvel Studios hanno ufficialmente settato l’uscita di Captain Marvel 2 per luglio 2022.

A lungo creduto da alcuni su Internet come un adattamento di Secret Invasion, quella trama apparentemente è stata usata per una serie Disney +. Dopo che il film originale ha incassato 1 miliardo al botteghino e Kevin Feige ha detto che il Capitano avrebbe guidato il Marvel Cinematic Universe in futuro, il suo sequel sarà un tassello fondamentale nell’imminente macro-trama.

Ora, la Marvel starebbe lavorando a una sorta di progetto Young Avengers, ed è probabilmente molto più avanti rispetto a qualunque sia il prossimo progetto a tema Avengers. Molte persone pensano che sia il piano per un film, e mentre quei personaggi compariranno sicuramente nei film come faranno tutti i personaggi degli show Disney +, è probabile che gli “Young Avengers” di cui stiamo parlando in questo momento siano qualcosa per il servizio di streaming.

Ma la Disney non ha intenzione di scartare uno dei più grandi franchise di tutti i tempi, e ci sono piani per un nuovo film dei Vendicatori nei prossimi anni. La voce in questo momento è che Captain Marvel 2 è destinato a preparare il terreno per qualsiasi storia che i “New Avengers” racconteranno, proprio come il modo in cui Captain America: Civil War nel 2016 ha impostato lo status quo dei vendicatori in Avengers: Infinity War due anni dopo.

C’è anche la possibilità che chiunque finisca per dirigere il sequel di Captain Marvel possa avere la possibilità di realizzare anche New Avengers, in modo simile a come i Russo sono passati da Civil War agli ultimi due film degli Avengers. D’altra parte, c’è un altro nome collegato al possibile progetto New Avengers, che sarebbe anche un grande favorito tra i fan (a causa del fatto che Spider-Man è in New Avengers), ma ora è presto per parlarne.

Proprio come nei fumetti, sembra che potremmo avere più team di supereroi nel MCU. Sul lato Disney + stanno schierando personaggi come Kate Bishop, Wiccan, Speed ​​e Patriot per una squadra di Young Avengers, il grande schermo vedrà un nuovo team Avengers guidato da Captain Marvel, e questo senza pensare ai Thunderbolts e altre squadre come la prima famiglia della Marvel.

