Captain Marvel 2: la produzione dovrebbe cominciare questa primavera

Il Marvel Cinematic Universe sta tornando con una marcia in più, con un numero sempre crescente di film e spettacoli esclusivi Disney + in varie fasi della produzione.

Rapporti recenti avevano indicato che Captain Marvel 2 si sarebbe presto unito a quel roster, con le riprese che dovrebbero iniziare più tardi questa primavera. Un nuovo rapporto di Production Weekly lo conferma, dicendo che il film ha come obiettivo una data di inizio di produzione del 31 maggio. La produzione dovrebbe avvenire nei Pinewood Studios nel Regno Unito, così come a Los Angeles e nel New Jersey.

Capitan Marvel 2 è impostato per essere diretto da Nia DaCosta, con un copione scritto da Megan McDonnell. Il film vedrà il ritorno della Carol Danvers di Brie Larson e conterrà anche le apparizioni della Kamala Khan di Iman Vellani. Anche la Monica Rambeau di Teyonah Parris tornerà.

Secondo un nuovo rapporto di That Hashtag Show, Michael Korvac dovrebbe essere il nuovo antagonista, anche se il ruolo non è ancoea ben chiaro. Stando alle info venute fuori dai casting call, la produzione sarebbe alla ricerca di un attore di età compresa fra i 20 e i 30, e in testa alle possibili scelta ci sarebbero Timothy Chalamet e Michael B. Jordan.

Salvo nuovi ritardi, Captain Marvel 2 dovrebbe uscire nelle sale l’11 novembre 2022.

