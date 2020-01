Captain Marvel 2: Megan McDonnell in trattative per scrivere il film

La Marvel starebbe spostando l’azione dagli anni ’90 ai giorni nostri per la nostra Captain Marvel, con la sceneggiatrice Megan McDonnell. Quindi, in soldoni, un sequel di Captain Marvel, che ha incassato miliardi di dollari, è ufficialmente in lavorazione.

La compagnia utilizzerà la scrittrice emergente Megan McDonnell, anche membro dello staff della serie Disney + WandaVision, per scrivere una sceneggiatura per un seguito del film del 2019 con Brie Larson e Samuel L. Jackson. McDonnell è in trattative finali per siglare il suo accordo.

Le fonti dicono che Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno co-scritto e diretto il film iniziale, non torneranno a dirigere il sequel, ma sono in trattative per rimanere nell’universo Marvel e dirigere una possibile serie Disney +. La Marvel spera di trovare una regista per Captain Marvel 2 e sta aspettando per una potenziale uscita nel 2022.

Non sono stati rivelati i dettagli delle riprese, ne di cosa parlerà la trama, ma la nuova storia sposterà l’ambientazione dagli anni ’90 ai giorni nostri, anzi.

Fonte

