Captain Marvel 2: un rumor vorrebbe Henry Cavill in trattative per interpretare Wolverine

Henry Cavill interpreterà Wolverine in Captain Marvel 2 di Brie Larson?

Fonti avrebbero affermato che Henry Cavill è in trattative per interpretare il ruolo di Wolverine in Captain Marvel 2 con Brie Larson. La Marvel, da quando ha acquisito gli assett della 20th Century Fox sta cercando un modo per aggiungere i mutanti al MCU.

Hugh Jackman ha interpretato l’iconico personaggio per 17 anni ed è diventato molto caro ai fan degli X-Men. Quando Jackman ha salutato Wolverine dopo Logan, i fanta-casting nel web sono comparsi a macchia d’olio, e uno di quelli più gettonati vedere Scott Eastwood nel ruolo.

Tuttavia, alcuni mesi fa, sono spuntate online voci che vorrebbero Henry Cavill vicino ad interpretare il ruolo di Wolverine nei film Marvel. A quel tempo, queste erano solo voci, ma ora parrebbero essersi intensificate.

Recentemente, alcune ignote fonti della Marvel, quindi non affidabili per il momento, hanno rivelato che Henry Cavill è effettivamente l’attore che la casa delle idee vorrebbero per interpretare il ruolo di un personaggio sconosciuto in uno dei film Marvel attualmente in produzione. Non ci è voluto molto perché tutti iniziassero a pensare a Henry Cavill nel ruolo di Wolverine, probabilmente in Captain Marvel 2.

Perché proprio quel film? Wolverine, essendo un supereroe Marvel, in passato ha fatto parte di molti fumetti e archi narrativi Marvel, pertanto sarebbe appropriato per la Marvel tornare ai suoi fumetti e iniziare la storia di Wolverine, così da accontentare i fan degli adattamenti fedeli. Secondo i fumetti Marvel, il Capitano e Wolverine si sono incontrati ed sono stati molto amici prima di assumere i loro alias da super-eroe.

La Marvel ha anche annunciato una nuova serie a fumetti che riunirà Captain Marvel e Wolverine. Con l’amicizia, le radici nel passato e i riferimenti ai fumetti, la Marvel potrebbe aver pensato di presentare Wolverine ai fan del MCU proprio in Captain Marvel 2.

