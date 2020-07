Captain Marvel: Brie Larson pubblica inediti scatti dal dietro le quinte

A un anno dall’uscita di Captain Marvel Brie Larson commemora il suo coinvolgimento nella trasposizione del personaggio pubblicando inediti scatti dal dietro le quinte del film.

Captain Marvel è un film senza infamia e senza lode che riesce nel presentare al grande pubblico il personaggio che dà il titolo al film, grazie anche ad una graziosa Brie Larson che riesce nel rendere il carisma e la forza di Carol Danvers / Capitan Marvel. Un risultato dato probabilmente da un legame particolare che si è instaurato tra l’interprete e il personaggio in questione.

Infatti, l’attrice premio Oscar per Room ha pubblicato su Twitter degli scatti inediti presi dal dietro le quinte del film Ryan Fleck e Anna Boden per festeggiare il quarto anniversario del suo coinvolgimento nella trasposizione su grande schermo di questo personaggio.

Qui di seguito trovate tutti gli scatti in questione.

Looking back at photos. 💕 It’s been the privilege of a lifetime to be your captain marvel. Can’t believe this all started at ComicCon 4 years ago today 🥰 pic.twitter.com/nbRxkbVnmf

— Brie Larson (@brielarson) July 24, 2020