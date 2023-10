Carlo Verdone chiama Natasha: lei risponde, svelata la vita dell’ex attrice! Le critiche all’Italia non piacciono ai fan

Sei pronto per un tuffo nel passato cinematografico? Natasha Hovey, l’ attrice di Acqua e Sapone, ha finalmente risposto all’appello del mitico Carlo Verdone. L’attore e regista romano, noto per la sua incredibile versatilità sul grande schermo, aveva recentemente condiviso un post intriso di nostalgia, interrogandosi sul destino della sua affascinante compagna cinematografica di un tempo.

La risposta di Natasha Hovey a Carlo Verdone

Natasha Hovey, la celebre “donna bambina” celebrata dagli Stadio nella colonna sonora dell’indimenticabile film Acqua e Sapone del 1983, ha finalmente risposto all’appello di Carlo Verdone. Questa affascinante ex-attrice, rintracciata dal Corriere della Sera, ha portato chiarezza alla situazione e ha rivelato: “Eccomi, vivo a Miami.” Un’affermazione che ha riacceso le fiamme della nostalgia e della curiosità nei cuori dei fan.

Natasha Hovey, ancora innamorata perdutamente del marito, un medico reumatologo, ha scelto di iniziare una nuova vita oltreoceano. Dopo il periodo d’oro con Carlo Verdone, che ha visto la creazione di capolavori come Acqua e Sapone e Compagni di scuola, Natasha ha fatto una scelta coraggiosa: seguendo il suo cuore, si è trasferita prima a Parigi e poi negli Stati Uniti. Questo spostamento geografico è stato motivato dalla sua profonda passione e amore per il marito, con il quale ha costruito una famiglia che rimane al centro della sua esistenza.

Il divario culturale e la critica alla comicità italiana

L’ex attrice può condividere solo in parte il suo ricco passato cinematografico con la sua famiglia d’oltreoceano. Natasha racconta che ha cercato di condividere i suoi film d’infanzia con suo figlio David, ma ha scoperto che l’umorismo di Acqua e Sapone non è così immediato in Francia come lo è in Italia. Questo divario culturale è ulteriormente accentuato dal fatto che suo figlio parla poco italiano.

Natasha Hovey, collega di Carlo Verdone

Natasha Hovey inizia la sua carriera in modo sorprendente: da una modella timida e senza parole a una giovane protagonista cinematografica. La sua storia d’amore con il mondo del cinema inizia con un provino incredibile con Carlo Verdone. Dopo aver visto una sua foto in un abito da sposa, Carlo decise di costruire la trama del film intorno a lei. Un’immagine, una scintilla, e così iniziò la sua incredibile avventura nel mondo del cinema.

Il casting con Carlo Verdone

Il casting per Acqua e Sapone è stato un momento chiave nella sua carriera. Il regista Carlo Verdone aveva già visionato centinaia di ragazze per la parte, ma la scintilla tra lui e Natasha è scoccata quando le ha mostrato quella foto in cui lei appariva radiante e truccata. Quell’immagine è diventata il punto di partenza per creare un personaggio indimenticabile.

Natasha Hovey ha preziosi ricordi del set di Acqua e Sapone, che includevano risate e scherzi costanti. Il film è noto per la sua commedia leggera, e anche durante la scena del bacio, c’erano decine di tecnici e operatori che hanno condiviso quei momenti con loro. La madre di Natasha era sempre presente, testimone di quei giorni d’oro.

Natasha pronta a tornare in Italia?

Oggi, Natasha ritorna in Italia due o tre volte l’anno, visitando una madre che la adora e che ha stabilito la sua dimora nel sud di Napoli. La prossima volta, promette di fare una visita anche a Carlo Verdone. Ma nel frattempo, il regista può star certo che riceverà un contatto privato, perché Natasha preferisce rimanere lontana dai social media.

Natasha Hovey si chiede con stupore: perché tutto questo clamore per un intervento così gentile e raffinato da parte di Carlo riguardo a un film che ha visto la luce ben 40 anni fa? Forse, in un mondo pieno di turbolenze, le persone hanno bisogno di un po’ di leggerezza, di serenità e di evasione, e Carlo Verdone è riuscito a fornire proprio questo.