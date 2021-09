Carnival Row 2: alcune immagini annuncia la fine delle riprese della seconda stagione!

La produzione della seconda stagione della serie originale di Amazon Prime, Carnival Row, si è conclusa e l’account Twitter ufficiale ha festeggiato condividendo alcune foto dal dietro le quinte.

Mentre la prima stagione ci ha mostrato un mondo fantasy oscuro, unico, con il potenziale di una ricca e sfaccettata storia che può andare avanti per molto, non ha ottenuto il tipo di clamore alla Game of Thrones che Amazon sperava. Forse la serie troverà il suo pubblico con la seconda stagione.

A peek behind the scenes to celebrate our last day of production on Season 2 of #CarnivalRow! ✨ pic.twitter.com/kTrIqxm0YM — Carnival Row (@CarnivalRow) September 16, 2021

Carnival Row è una serie dark fantasy su un mondo in cui creature mitiche sono costrette ad abbandonare la loro patria devastata dalla guerra, diventando rifugiati in una città umana. Le tensioni aumentano tra i residenti mondani della città e la crescente popolazione di immigrati magici, e le cose alla fine diventano violente. L’ispettore Philo (Orlando Bloom) ha trascorso la maggior parte della prima stagione a scavare in una cospirazione nel cuore della città. È in sintonia con gli immigrati magici, perché è lui stesso per metà Fae, e la sua complicata relazione con la sua ex, la ribelle Fae, Vignette (Cara DeLevingne), non aiuta le cose.

La serie si autodefinisce un po’ una storia d’amore fantasy, ma è la chimica tra Bloom e DeLevingne che trascina la serie per intero. La loro storia condivisa e il potenziale conflitto creano scintille, donano un’atmosfera interessante, e hanno permesso alla Delevingne di tirare fuori un talento che non avevamo mai visto.

La stagione 2 di Carnival Row debutterà probabilmente su Amazon Prime tra la fine del 2022 o l’inizio del 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...