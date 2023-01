Carnival Row 2: ecco il trailer della seconda e ultima stagione

Piacere di rivedervi, cittadini. Il 17 febbraio tornerà la serie Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne, per la sua seconda e ultima stagione.

Carnival Row sta volgendo al termine in seno ad Amazon. L’informazione è arrivato tempo fa insieme alle prime anticipazioni circa la seconda stagione.

Amazon ha svelato, dopo diverso tempo dalla prima stagione e i dubbi sul se fosse stata rinnovata o meno, la seconda stagione della serie drammatica fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne tornerà il 17 febbraio 2023.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione nel 2019, prima del suo lancio, ed è stato girato nel 2020.

In un mondo fantastico in cui umani e creature vivono assieme, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate alias Philo (Bloom) che indaga su una serie di raccapriccianti omicidi che alimentano la tensione sociale. Vignette Stonemoss (Delevingne) e il gruppo di Black Raven vendicano l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford).

Tourmaline (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che minacciano il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggiti da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) vanno incontro ad una nuova società dall’anima radicale che sconvolgerà i loro piani di pace. Con umani e fae divisi e la libertà in gioco, ogni personaggio dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che definiranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Carnival Row è una coproduzione di Amazon Studios e Legendary Television. La serie è prodotta dallo showrunner Erik Oleson, Bloom, Delevingne, Brad Van Arragon, Sarah Byrd, Jim Dunn, Sam Ernst, Wesley Strick e Travis Beacham.

