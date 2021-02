Casey Bloys di HBO Max spiega come il futuro della DC coordinerà film e serie

Il mondo di Batman si espanderà oltre il reboot cinematografico con la star Robert Pattinson del regista Matt Reeves, ma riceverà anche un importante espansione con una serie HBO Max incentrata sul Gotham PD.

Reeves produrrà la serie con Joe Barton che sarà lo showrunner del progetto, ma sembra improbabile che il Bruce Wayne di Pattinson apparirà nella serie, tuttavia lo Chief Content della HBO, Casey Bloys, ha menzionato che è possibile che Jeffrey Wright faccia delle apparizioni come l’alleato di Batman, Jim Gordon.

Casey Bloys ha recentemente parlato di come il film e la serie si legheranno insieme. The Batman non sarà l’unico film della DC Comics a ricevere uno spin-off televisivo, poiché anche The Suicide Squad ne riceverà una nella forma della serie Peacemaker del regista James Gunn, con la star John Cena. Bloys ha detto a TheWrap che non riserveranno più personaggi solo per la TV o per i film.

“Questa è l’idea. Matt Reeves è ovviamente un produttore di Gotham City PD. Non vogliamo riservare i personaggi solo per i film o per la TV. Dovrebbe esserci una sorta di fluidità tra i due mezzi. Quindi questa è l’idea. Voglio dire, siamo agli inizi, quindi non voglio suggerire che sarà così per tutti i personaggi, ma sì, in generale, questa è l’idea, un crossover.”

Bloys ha anche parlato di come la Warner Bros. stia lavorando complessivamente per coordinare tutte le loro offerte DC Comics, cosa che i fan hanno ampiamente già compreso quando il Flash di Ezra Miller comparve accanto a quello di Grant Gustin nel crossover della The CW, Crisi sulle Terre Infinite.

“Il primo spettacolo DC di HBO Max sarà Peacemakercon con John Cena. Questo sarà un buon esempio di ciò che HBO Max può fare con la DC. Produrre a un livello più elevato, probabilmente più similmente ai film, rispetto a quello che sta facendo la The CW”, ha detto Bloys. “Ma una delle cose che vorrei dire sulla DC in generale è che [il presidente della Warner Bros.] Ann Sarnoff, ha un grande obiettivo, organizzare e coordinare perfettamente l’offerta a tema DC.

In passato, sai con The CW, la DC giocava in quel parco giochi, [Warner Bros.] faceva film [ma] non c’era molta sovrapposizione o coordinazione. E una cosa importante per la WarnerMedia, che la DC in particolare sia controllata e possa vedere tutta la propria offerta collegata, in modo che uno spettacolo su HBO Max sia a conoscenza di cosa accade nei film e negli spettacoli della CW. Stanno lavorando tutti insieme in modo che nessuno si sovrapponga.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...