Cassian Andor: alcune descrizioni rivelano l’inizio dello sviluppo della serie?

Cassian Andor è morto alla fine di Rogue One: A Star Wars Story, quindi la sua serie Disney + dovrà ovviamente aver luogo prima degli eventi di quel film. Ora, alcune descrizioni del casting per lo spettacolo potrebbero indicare che potremmo seguire la storia dei ribelli fin dall’infanzia.

Questi rivelano che la Lucasfilm sta cercando di lanciare due personaggi chiamati “Mundo” e “Cinta”, due bambini le cui identità sono più che probabilmente nascoste con nomi in codice. Il primo, tuttavia, apparirà sia come un bambino di nove che di tredici anni, e sicuramente suona come un giovane Cassian.

Mundo è un maschio ispanico di tredici anni. Il giovane adolescente ha una testa piena di capelli castani e occhi grandi e ricchi di passione. Deve esprimere una vasta gamma d’emozioni, dalla calma alla rabbia incontrollata. Mundo è un maschio ispanico di nove anni. Un bambino selvaggio e ribelle con la testa piena di capelli castani e occhi grandi e ricchi di passione. Deve esprimere una vasta gamma d’emozioni, dalla calma alla rabbia incontrollata. Cinta è una bambina ispanica di 5-7 anni con una testa piena di capelli castani e grandi occhi. Una bambina selvaggia e ribelle che ha bisogno di dimostrare una vasta gamma d’emozioni, dalla calma alla rabbia incontrollata.

Ha senso che la serie su Cassian Andor approfondisca la giovinezza del personaggio perché probabilmente vedremo cosa lo ha portato a decidere di diventare un ribelle e combattere contro l’Impero Galattico. Sono anche molto probabili momenti chiave di come ha incontrato K-2SO e ma dovremmo vedere come e se si approccerà all’esistenza di Jyn Erso, soprattutto perché lo spettacolo servirà come prequel di ciò che abbiamo visto in Rogue One nel 2016.

Le riprese dovrebbero iniziare a giugno per una premiere su Disney + nel 2021.

